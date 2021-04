[아시아경제 박병희 기자] 미국 노스캐롤라이나주에서 3일(현지시간) 총격이 발생해 3명이 사망하고 4명이 다쳤다고 CNN이 이날 보도했다.

경찰에 따르면 이날 새벽 노스캐롤라이나주 윌밍턴의 한 가정집에서 총격 신고가 접수됐다. 경찰이 출동했을 때 7명이 피격으로 쓰러져 있었고 이 중 3명은 사망한 상태였다. 나머지 4명이 얼마나 다쳤는지는 파악되지 않았다.

총격이 벌어진 집에서는 파티가 열리고 있었던 것으로 전해졌다.

경찰은 용의자를 추적하는 등 조사를 벌이고 있다. 현재 이 사건으로 구금된 사람은 없으며 동기도 확인되지 않은 상황이다.

