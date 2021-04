[경제전망]4·7 재보선 직후 '벚꽃 개각'…홍남기 부총리 거취 주목

최소 6~7개 부처 '중폭 개각' 전망

10개월 연속 경상흑자도 관심

[아시아경제 장세희 기자]오는 7일 직후 즉각적인 대규모 개각이 있을 예정이다. 임기 1년여를 남기 문재인 정부의 마지막 개각 규모와 인선에 관심이 쏠리고 있다. 이달 1일로 최장수 부총리 기록을 세운 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관의 거취도 주목된다.

4일 청와대와 복수의 정부부처에 따르면 이번 개각은 최소 6~7개 부처가 해당될 것이란 전망이 나온다. 대선 주자로 분류되는 정세균 국무총리를 포함해 기획재정부, 금융위원회, 산업자원통상부, 농림축산식품부, 국토교통부 등이 거론된다.

정부 관계자는 "이번 개각 규모는 7명 정도로 중폭 개각이 있을 것으로 보인다"며 "선거 직후 주에 할 가능성이 큰 것 같다"고 밝혔다.

청와대가 최근 정책실장과, 경제수석, 경제정책비서관 등 '경제팀'을 새롭게 꾸린 가운데 홍 부총리도 교체될 가능성이 높다는 분석이 나온다. 임기 말 분위기 쇄신 차원에서 새로운 인물을 기용할 수 있다.

다만 일각에서는 한국판 뉴딜, 코로나19 대응 등의 업무 연속성을 이유로 교체하지 않을 것이란 의견도 있다.

코로나19가 지난해 가계의 소비지출에 어떤 영향을 미쳤는지 가능할 수 있는 통계도 8일 나온다. 코로나19 속 가계가 지출 규모를 얼마나 줄였는지, 또 어떤 분야에서 어떻게 지출을 했는지 등을 볼 수 있다. 7일에는 월간 재정동향이 공개된다. 재정동향은 정부의 세입과 세출, 재정수지, 국가채무 등을 살펴볼 수 있는 자료다.

한국은행은 7일 '2월 국제수지(잠정)를 공개한다. 지난 1월 경상수지는 70억6000만달러 흑자로 집계됐다. 전년 동월(5억8000만달러) 대비 64억8000만달러 확대된 규모다.

경상수지 흑자는 지난해 5월 이후 9개월째 1년 전에 비해 높은 수준을 유지하고 있다. 경상수지란 국가 간 상품, 서비스의 수출입과 함께 자본, 노동 등 모든 경제적 거래를 합산한 통계다.

세종 = 장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr