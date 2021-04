與 “높은 투표율, 비리·특혜·거짓 의혹 野 심판 열기”

재보선 사전투표율

역대 최고치 20.54%

[아시아경제 구채은 기자] 더불어민주당이 4·7 재보선 사전투표율이 역대 최고치인 20.54%를 기록한 것에 대해 “거짓말과 특혜 의혹으로 얼룩진 국민의힘 후보를 심판하기 위한 시민들의 투표열기”라고 해석했다.

3일 신영대 민주당 대변인은 “코로나19와 비가 오는 궂은 날씨에도 각종 비리와 거짓말, 특혜의혹으로 얼룩진 국민의힘 후보를 심판한 것”이라며 이같이 말했다.

신 대변인은 “시민의 삶을 따뜻하게 돌보고 경제 발전을 이룰 박영선, 김영춘 후보를 지키기 위한 시민들의 투표열기에 감사를 전한다”고 했다.

경제 전문가로서 민주당 후보의 전문성을 강조하기도 했다. 그는 “민주당은 중기부 장관 시절 대한민국 경제 선봉장이었던 박영선 후보의 서울시 대전환, 해수부 장관 시절 해운 재건을 이끈 김영춘 후보의 가덕 신공항 추진으로 시민들의 기대에 부응하겠다”고 언급했다.

신 대변인은 “본 투표일에도 서울과 부산을 지키는 시민들의 소중한 한표를 부탁드린다”고 덧붙였다.

