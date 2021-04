코로나·봄비에도 역대급 기록한 사전투표…시민의 선택은

사전투표율 재보궐 역사상 가장 높은 20.54%로 마무리

높은 사전투표율의 득실 두고서는 분석 엇갈려

[아시아경제 나주석 기자] 빗속에서 진행된 사전투표에서도 시민들의 발걸음은 이어졌다. 지방선거 당시 사전투표율을 능가하며, 역대 재·보궐선거 사전투표율 기록을 갈아치웠다. 코로나19 확산 위기, 봄비 내리는 주말에도 투표장으로 향했던 시민들은 어떤 선택을 했을까.

2~3일 이틀간 치러진 4·7 재·보궐선거 사전투표율은 역대 재·보궐선거 역사상 최고 높은 20.54%로 집계됐다. 서울시장과 부산시장 등 광역단체장 2곳과 울산 남구청장, 경남 의령군수 등 기초단체장 2곳, 광역의원 8곳(경기도의원·충북도의원 등), 기초의원 9곳(전남 보성군의원, 경남 함안군의원 등) 등 21곳에서 진행되는 이번 재·보궐 선거는 규모뿐 아니라 국민의 관심 역시 컸음이 입증됐다.

이번 투표율은 지난 총선 사전투표율 26.69%에 미치지는 못하지만 7회 지방선거 당시 기록했던 20.14%를 넘어섰다. 뿐만 2014년 10·29 재·보궐선거 당시 기록한 역대 최고 사전투표율 19.4%는 가뿐히 갈아치웠다. 당시 선거인 수가 2만47명인데 반해 이번에는 선거인만 1216만1624명이라는 점에서 이번 사전투표율은 큰 의미를 갖는다.

특히 이번에 주목을 받는 서울시장 선거의 경우 842만5869명의 유권자 가운데 184만9324명이 사전투표에 나서 21.95%의 높은 투표율을 기록했다. 부산시장 선거에서도 293만6301명의 유권자 가운데 54만7499명이 투표해 18.65%의 유권자가 한 표를 행사했다. 참고로 지난 총선 당시 서울시 사전투표율은 27.29%였으며, 2018년 지방선거에서는 19.1%를 기록했다. 부산의 경우 지난 총선 사전투표율은 25.52%, 지방선거 투표율은 17.16%였다.

이번 선거에 이처럼 높은 사전투표율을 기록한 것은 대선 전초전, 정권 심판론 대 정권 안정론의 대결 등 각종 의미가 부여된 것이 가장 큰 이유다. 유권자들이 공석이 된 단체장 등을 채우는 단순한 재·보궐 선거 이상의 의미를 지녔다고 판단한 것이다. 이 같이 높은 관심이 쏠린 선거지만 재·보궐 선거다 보니 평일에 진행되는 탓에 선거 당일에는 투표에 어려움이 있다. 이 때문에 주말 등을 이용해 투표에 나섰다는 해석도 높은 사전투표율의 한 이유로 꼽힌다. 아울러 코로나19 상황에서 밀집된 곳을 피하려고 본투표 대신 사전투표에 나서는 것도 큰 이유다. 이외에도 그동안 여러 차례 선거에서 사전투표에 대한 국민의 경험이 쌓인 것도 높은 사전투표율의 배경으로 꼽힌다.

이렇게 높은 사전투표율은 누구에게 유리할까.



여야는 아전인수식으로 높은 사전투표율이 자신들에게 유리한 결과를 가져올 것으로 해석하고 있다. 가령 초미의 관심이 집중된 서울시장 선거에 나선 박영선 더불어민주당 후보는 "특히 사전투표율이 높다는 건 그만큼 열정적 지지자 많다는 걸 의미하기 때문에 굉장히 긍정적으로 보고 있다"라고 말했다. 이에 맞서는 오세훈 국민의힘 후보는 "아무래도 우리나라에서 가장 중요한 수도 서울의 선거에 관심이 높을 거라 생각한다"고 의미 부여했다. 오 후보는 당초 오는 7일 본투표일에 투표하겠다는 계획을 변경해, 3일 사전투표에 참여했다.

일단 여론조사상으로 보면 진보 성향의 유권자의 경우 사전투표에 나서겠다는 응답 비중이 높다. 사전투표율이 높다는 것은 진보성향 유권자의 투표가 이어졌을 가능성이 크다는 것이다. 가령 KBS·MBC·SBS 지상파 방송 3사가 한국리서치·코리아리서치·입소스에 의뢰해 지난달 31일 서울시 거주 만 18세 이상 남녀 1007명 대상으로 한 여론조사(표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 전화면접방식, 응답률은 33.6%)에 따르면 진보성향의 유권자 47%가 사전투표에 응하며, 본투표일에 응하겠다는 이는 39.7%였다. 사전투표를 통해 투표하겠다는 보수성향(32.9%)이나 중도성향(39.4%)을 웃도는 수준이다.

그동안 여론조사 등에서도 사전투표의 경우에는 진보성향의 유권자가 많이 한다는 분석이 많았다. 우선 연령대별로 젊은 세대의 사전투표 비율이 높았는데, 이들이 진보적인 색채를 띠었기 때문이다. 다만 이번 선거에서는 다른 양상이 펼쳐질 수 있다는 분석도 나온다. KBS·MBC·SBS 등이 의뢰한 여론조사에서만 해도 20대의 경우 진보 성향을 표방한 박 후보를 지지하겠다고 응답한 이는 27.1%인데 반해 보수 성향을 표방한 오 후보 지지를 밝힌 이는 35.5%였다. 40대와 함께 진보 성향이 강했던 것으로 알려진 30대도 박 후보 지지 비율은 25.6%인데 반해 보수 형상은 35.5%였다. 기존의 젊은 유권자는 진보적 색채를 띨 것이라는 판단은 할 수 없는 상황이다.

