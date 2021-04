"도망 못 가게 아킬레스건 끊어"…개 농장 참혹한 학대 정황

[아시아경제 권서영 인턴기자] 인천의 개 농장에서 구조된 개 수십 마리 가운데 일부는 뒷다리의 아킬레스건이 파열될 정도의 학대를 당한 것으로 밝혀져 충격을 주고 있다.

동물보호단체 '동행세상'은 지난달 31일 동물 학대 의혹이 제기된 인천시 서구 백석동의 개 농장을 찾아 개 구조에 나섰다. 당시 현장에서는 심각한 부상을 입은 개 수십 마리와 훼손된 사체가 발견되었다. 또한 암컷들은 새끼만 낳을 수 있도록 줄에 묶여 있었을 뿐 아니라, 허가 없이 개를 도축한 정황까지 남아 있어 논란이 되었다.

동행세상은 2일 구조된 개를 치료하고 있는 수도권의 동물병원 중 한 곳으로부터 최소 4마리 이상의 개가 아킬레스건 부위를 다쳤다는 진단 내용을 전해 들었다고 밝혔다. 이들은 개들이 도망을 갈 수 없도록 농장주가 고의적으로 개의 아킬레스건을 손상한 것으로 보고 있다.

인천 서부경찰서는 동물보호법 위반 혐의로 80대의 농장주 A씨를 불구속 입건해 조사 중이다. A씨는 개 30여 마리를 키우며 개를 학대하고 불법적으로 도축한 혐의를 받고 있다. 동행세상 측은 추가적인 학대 혐의가 드러나는 대로 A씨를 경찰에 추가 고발할 예정이라고 말했다.

한편 동행세상은 이러한 사실을 알고도 개 농장이 운영되는 동안 조치를 취하지 않은 인천 서구청장 및 경제에너지과 동물관리팀 공무원들을 직무유기 혐의로 고발하는 방안을 검토 중이다.

