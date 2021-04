중기연 “코로나 이후 유통 혁신, 서비스형 유통(RaaS)으로 바뀔 것”

중소기업포커스 ‘오프라인 유통의 혁신:서비스로서 유통(RaaS)’ 발표

“코로나19 이후 유통 경쟁환경 변화…비즈니스 전략 재수립 필요”

[아시아경제 김희윤 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이후 혁신적인 오프라인 유통채널 모델로 '서비스로서의 유통(RaaS)'이 부각되고 있다는 주장이 나왔다.

중소기업연구원이 4일 발표한 '오프라인 유통의 혁신: 서비스로서 유통(RaaS; Retail as a Service)' 보고서는 "RaaS가 오프라인 유통의 미래상을 보여주고 있다"며 이같이 밝혔다.

RaaS의 대표 사례로 보고서는 미국의 베타(b8ta)와, 국내의 롯데 메이커스랩(Makers’ Lab by LOTTE HIMART) 등을 제시했다. 베타의 RaaS는 ‘오프라인의 체험형 매장(플래그십스토어, 쇼룸 등)을 통해 소비자 경험(행동) 데이터를 제조업체(스타트업, 중소벤처기업 등)에 제공해 제품 개선 등에 활용하도록 하고, 향후 온·오프라인 채널과 연계해 판매를 유도하는 매장’이라고 설명한다.

지난해 초 발생한 코로나 사태로 최근까지 비대면 온라인 쇼핑이 대세가 되고 있다. 하지만 소비자들은 다양한 유통 채널(O2O, O4O, 옴니채널 등)과 직접적인 오프라인 상의 쇼핑 경험도 원하고 있어, 코로나 사태 이후를 대비한 혁신적인 오프라인 유통 채널로 RaaS가 부각되고 있다는 설명이다. 보고서는 오프라인에서 행복한백화점, 정책매장 등을 운영하는 공적유통채널 ‘중소기업유통센터’도 이러한 혁신 사례를 벤치마킹해 정책매장의 미래상을 제시할 필요가 있다고도 제안한다.

보고서는 RaaS의 해외 사례로 베타를 비롯해 미국의 베스트바이(Best Buy)와 네이버후드굿즈(Neighborhood Goods), 일본의 시부야 PARCO, 중국의 쑤닝그룹 등을 살펴본다. 아울러 국내 사례로는 메이커스랩, 신세계의 스타일 리빙(Style Living), 크라우드 펀딩 플랫폼인 와디즈, 이마트타운 월계점을 분석했다.

보고서를 작성한 이정섭 중소기업연구원 수석연구위원은 "국내외 RaaS 사례의 특징에 기초해 공적유통채널인 중소기업유통센터는 ▲고객 데이터 분석형 매장 ▲D2C 브랜드 제품 확장형 매장 ▲스타트업·중소벤처기업 연계형 매장 ▲고객 체험 강화형 매장 ▲크라우드 펀딩사와 협업형 매장 등으로 탈바꿈을 시도해 고객에게 흥미로운 경험을 제시하고 지속적인 피드백을 바탕으로 개선을 추구할 필요가 있다"고 말했다.

