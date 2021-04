중기중앙회, '롯데쇼핑·홈앤쇼핑 입점 품평회' 참가 中企 모집

[아시아경제 이준형 기자] 중소기업중앙회는 롯데쇼핑과 홈앤쇼핑 입점 업체를 선정하기 위한 품평회에 참가할 중소기업·소상공인을 모집한다고 3일 밝혔다. 기간은 이달 23일까지다.

품평회 대상 품목은 소형가전과 레저용품 등 생활용품과 패션잡화, 식품 등 소비재 전 품목이다. 전문 MD(상품기획자)들이 서류심사와 품평회를 담당한다. 최종 선정된 중소기업에게는 롯데쇼핑, 홈앤쇼핑 입점 기회와 판매 수수료 우대 적용 등의 혜택이 주어진다.

특히 롯데백화점 입점 대상으로 선정되면 롯데백화점 서울 본점, 잠실점, 영등포점, 부산 본점에서 상설 운영 중인 중소기업상생관에도 입점된다. 인테리어비, 인건비, 판촉비 등은 면제된다.

추문갑 중기중앙회 경제정책본부장은 "이번 품평회에는 다양한 유통 채널이 참여해 중소기업과 소상공인에게 더 많은 소비자와 만날 기회가 될 수 있다"며 "중기중앙회는 우수한 제품을 생산해도 판로 개척에 어려움을 겪는 중소기업과 소상공인을 활용 가능한 모든 방법을 통해 지원하겠다"고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr