반도체 대란 전세계 강타…백악관, 삼성전자 ‘긴급 호출’

제이크 설리번 국가안보보좌관·브라이언 디스 NEC 위원장 주재

미국 내 파운드리 공장 증설 요구 가능성에 무게

[아시아경제 김희윤 기자] 반도체 부족 현상이 세계 경제를 휩쓸자 조 바이든 미국 대통령 정부는 오는 12일(현지시간) 백악관에서 개최하는 반도체 대책 회의에 삼성전자를 포함한 관련 기업 관계자들을 초청했다.

블룸버그통신은 1일(현지시간) 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관과 브라이언 디스 국가경제위원회(NEC) 위원장이 반도체 업계 관계자 등과 만나 전 세계적인 반도체 칩 부족 사태와 대책 등을 논의할 것이라고 보도했다.

삼성전자를 비롯해 초청 기업에는 반도체 제조기업인 글로벌 파운드리와 자동차 기업 제너럴모터스(GM)가 포함됐다.

세계 각국은 최근 신종 코로나바이러스 감염증 (코로나19) 확산으로 노트북을 비롯한 가전제품 수요 급증으로 반도체 칩 대란을 겪고 있다. 이로 인해 북미 지역 자동차 제조기업은 공장 가동을 멈출 위기에 처해있다. 글로벌 자동차 업계는 차량용 반도체를 제때 공급받지 못하자 결국 감산에 들어갔다.

일각에서는 반도체 부족현상이 코로나 이후 경기 회복의 걸림돌이 될 것이란 우려도 제기하고 있는 상황이다.

이에 백악관의 삼성전자 호출을 두고 반도체 업계에서는 미국 내 반도체 파운드리(위탁 생산) 공장 증설을 압박하는 포석으로 보고있다. 앞서 삼성전자는 지난해 부터 미국 텍사스 오스틴, 뉴욕 버펄로, 애리조나 등을 신규 파운드리 공장 후보지로 검토해 왔다.

미국의 이런 행보를 두고 반도체 분야 주도권을 확보해 중국 견제를 강화하려는 목적이 있다는 해석도 나온다. 지난 2월 조 바이든 대통령 역시 미국 내 반도체 생산·연구·개발을 직접 강조한 바 있다.

한편 글로벌 컨설팅기업 알릭스파트너스는 올해 반도체 부족현상으로 인한 자동차 업계의 손실이 610억달러(약 69조원)에 달할 것으로 추산했다. 현대차는 반도체 품귀로 오는 7~14일 8일간 울산1공장 가동을 멈춘다고 밝혔다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr