美 3월 취업자 수 91만6000명 증가…실업률 6.0%

[아시아경제 김희윤 기자] 미국의 지난달 취업자 수가 91만명대를 기록하며 강하게 반등했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 축소된 경제활동이 재개되면서 영향을 미친 것으로 분석된다.

미 노동부는 2일(현지시간) 지난 3월 비농업부문 취업자 수가 91만6000명을 기록했다고 발표했다. 이는 예상치인 64만7000명을 크게 상회하는 수치다. 실업률은 6.0%로 전문가 예상치와 동일하게 나타났다.

업종별로는 서비스업이 28만명, 건설 부문이 11만명의 일자리를 창출했다. 민간 부문은 21만3000명, 공공 부문은 1만명을 고용했다.

3월 시간당 평균임금은 29.96달러로 전월대비 4센트 하락했다. 주간 평균 근로시간은 34.9시간으로 전월 대비 0.3시간 증가한 것으로 집계됐다.

이밖에 경제활동 참여율은 61.5%로 지난달과 비슷한 수치로 나타났다.

한편, 노동부는 지난 3월 취업자 수를 16만6000명에서 23만3000명으로 대폭 상향 조정했다. 2월 취업자 수는 37만9000명에서 46만8000명으로 상향됐다. 이로써 지난 1월과 2월의 취업자 수는 이전 발표 보다 15만6000명 증가했다.

