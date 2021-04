日외무상, 한일 협의 평가질문에 “한 번에 골 메워지지 않아”

국장급 협의 4시간 넘게 진행

외무성 보도자료에 "솔직한 의견교환 했다" 다소 긍정적 평가

[아시아경제 김희윤 기자] 모테기 도시미쓰 일본 외무상은 전날 도쿄에서 열린 한일 외교당국 협의에 대해 "어제 단계에서 한 번에 골이 메워지지는 않는다"고 2일 밝혔다.

모테기 외무상은 이날 정례 기자회견에서 "5개월 만에 성사된 한일 간 국장급 협의가 4시간 넘게 이뤄졌다"며 전날 5개월 만에 성사된 한일 외교당국 국장급 대면 협의에 대한 평가를 묻는 질문에 이같이 밝혔다.

이어 그는 "일한 관계를 건전한 관계로 돌리기 위해 이런 긴밀한 의사소통은 계속 한다는 데엔 일치했지만, 일제 징용 노동자와 위안부 문제에 대해서는 일본의 입장을 재차 강조했다"고 말했다.

모테기 외무상은 이날 한일 국장급 협의에 대해 '긴밀한 의사소통'이라고 평가해 향후 추가 협의 개최 전망은 밝을 것으로 전망됐다.

한편, 일본 외무성은 전날 국장급 협의 종료 후 발표한 보도자료에서 위안부 문제에 대해 "솔직한 의견교환을 했다"며 다소 긍정적으로 평가했다.

