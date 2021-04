"눈물나…다시 과거로 돌아갈 수 없다" 윤미향, 사전투표 첫날 투표 독려

[아시아경제 허미담 기자] 윤미향 더불어민주당 의원이 4·7 재보궐선거 사전투표 첫날인 2일 고(故) 박원순 전 서울시장 임기 시절을 회상하며 투표를 독려했다.

윤 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "지난 10년, 뒤돌아보면 서울광장이 시민들에게 돌아와 참 좋았다"며 "시민이 주인이라는 것이 이런 것이구나 느낄 수 있어서 참 좋았다"고 했다.

그는 "보기 흉했던 콘크리트 고가들을 철거하느라 교통이 정체되고 할 때는 택시 기사님들의 불평소리를 듣곤 했으나, 고가로 막혀있던 하늘이 드러나며 바쁜 서울살이를 위로해주고 있어서 참 좋았다"며 "차의 흐름도 좋아지니 택시 기사님들의 칭찬도 듣게 돼 참 좋았다"고 회상했다.

이어 "촛불집회 때 세월호 집회 때 정권이 시민의 편이어서 이렇게 평화를 보장받으며, 시민들이 보호받는 것을 느낄 수 있어서 참 좋았다"고 했다.

그러면서 윤 의원은 "다시 우리는 갈림길 앞에 서게 됐다. 눈물이 난다"며 "길진 않지만, 공동체의 일원이 된 사람으로서 깊은 책임감을 느낀다. 참 미안하고 아프게 지금 시간을 살고 있다"고 말했다.

끝으로 그는 "서울시민 벗님들, 부산시민 벗님들께 부탁드린다. 아, 다시 과거로 돌아갈 수 없다"며 투표를 독려했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr