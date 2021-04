정의용 외교장관 중국 도착…“中과 회담, 잘 되겠죠”

미중 갈등 속 中 샤먼행…“한반도 현안 집중 논의할 것”

[아시아경제 김희윤 기자] 정의용 외교부 장관이 한중 외교장관 회의를 하루 앞둔 2일 회담이 열리는 중국 푸젠성 샤먼에 도착했다.

정 장관은 이날 오후 서울공항에서 정부 전용기로 출국, 오후 5시 45분(현지시간) 샤먼공항에 도착했다.

회담이 열리는 하이웨 호텔에 도착한 정 장관은 회담 전망을 묻는 취재진의 질문에 “잘 되겠죠”라고 말했다. 이어 미중 관계에 있어 한국 입장을 어떻게 중국에 전달할지에 대한 질문에는 “내일 만나서 (말하겠다)”고 답했다.

앞서 정 장관은 방중길에 오르기 앞서 외교부 청사에서 기자들과 만난 자리에서 “한중 간엔 (한반도 평화프로세스 진전을 위한) 논의가 상당히 잘 진행되고 있다”며 “중국의 건설적 역할이 필요하다”고 입장을 밝혔다.

한편, 정 장관은 3일 왕이 중국 외교부장과 외교장관 회담 및 오찬을 가질 예정이다. 이 자리에서는 양국 간 현안과 국제 정세 등 상호 관심사에 대해 의견을 비중있게 논의 할 예정이다.

