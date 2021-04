이마트, 토마토 종합세트 첫 선…“4가지 종류를 한 패키지에”

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 오는 7일까지 4개의 방울토마토 품종이 한 팩에 담긴 토마토 종합세트 3종을 판매한다고 4일 밝혔다.

토마토 종합세트는 대중적인 품종인 일반 방울토마토 1종과 대추방울토마토 1종, 신품종 이색 방울토마토 2종으로 구성돼 다양한 맛과 식감의 방울토마토를 한번에 경험할 수 있는 것이 특징이다.

이색 방울토마토의 종류는 별마토, 젤리마토, 애플토마토, 허니토마토 등이며, 별마토+젤리토마토, 별마토+애플토마토, 별마토+허니토마토로 세트를 구성했다. 가격대가 높은 신품종 방울토마토가 포함됐지만 행사 가격을 기준으로 일반 방울토마토보다 15% 가량 저렴하다.

올해 처음으로 선보이는 이색 방울토마토는 별마토와 젤리마토다. 별마토는 꼭지를 떼면 별 모양이 보이는 검붉은색의 방울토마토로 지난해 벨기에 브뤼셀의 국제식음료품평원에서 국제 우수 미각상을 수상한 품종이다. 젤리마토는 식감이 젤리처럼 말랑하고 쫀득한 것이 특징이다. 지난해 선보인 애플토마토와 허니토마토는 일반 방울토마토 대비 당도가 2~3브릭스 높은 스낵용 토마토다.

이마트 관계자는 "토마토는 대부분 건강이나 요리 목적으로 구매하지만 최근 다양한 맛의 토마토를 찾는 고객이 늘고 있다”며 “변화하는 고객 수요에 맞춰 앞으로도 다양한 이색 과일을 꾸준히 선보일 것”이라고 말했다.

