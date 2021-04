롯데백화점, ‘우리가족 인생추억’ 참가자 모집…메이크오버 프로젝트 2탄

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데백화점은 오는 11일까지 앱과 홈페이지에서 메이크오버 프로젝트 2탄 ‘#우리가족_인생추억’ 참가자(10팀)를 모집한다고 4일 밝혔다.

메이크오버 프로젝트는 롯데백화점이 패션 브랜드 및 패션 메이크오버 전문 더뉴그레이와 함께 고객들에게 추억의 하루를 선물하는 이벤트다. 앞서 제1탄으로 지난 가을 ‘우리 아빠 변신 챌린지’를 진행해 가족에게 멋진 의상과 특별한 추억을 선물하고 싶은 2030세대 고객들에게 큰 호응을 얻었다.

제2탄은 아빠뿐만 아니라 엄마, 형제자매, 조부모 등 다양한 유형의 가족 모두 참여가 가능하게 참가 대상을 늘렸으며 당첨 혜택은 한층 강화했다. 블랙야크, 커버낫, 유니버셜 오버롤, 로우로우, 윌슨 등 패션 브랜드들의 적극적인 참여와 후원으로 신상 의류를 활용해 등산룩·캐주얼룩 등 다양한 컨셉으로 패션 메이크오버 촬영을 진행하고 의상을 선물한다.

당첨자 발표는 오는 12일에 진행하며, 아쉽게 선정되지 못한 고객들을 위한 앵콜 이벤트도 기획했다. 12일부터 25일까지 인스타그램에 함께 추억을 남기고 싶은 가족의 사진을 게재 후 가족에게 전하고 싶은 말과 함께 이벤트 해시태그를 작성한 고객 대상으로 추첨을 통해 메이크오버 서비스, 가족사진 촬영권 등을 증정할 예정이다.

롯데백화점 관계자는 “지난해 진행된 메이크오버 프로젝트의 인기에 힘입어 2탄을 준비하게 됐다”며 “멋진 변신을 보여줄 메이크오버 화보와 영상에 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

