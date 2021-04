SSG닷컴, 랜더스 위크 할인행사…“SSG랜더스 승리 기원”

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 5일부터 11일까지 일주일 간 랜더스 위크 대규모 할인행사를 진행한다고 4일 밝혔다.

이번 랜더스 위크는 SSG닷컴 단독 진행으로 결제 혜택을 극대화했다. 쿠폰 혜택으로는 매일 오전 9시부터 SSG페이 결제 전용 15% 할인 쿠폰과 일반 결제 12% 할인 쿠폰을 각각 선착순 2만명에게 발급한다. 두 개 쿠폰 중 하나만 선택할 수 있으며 SSG닷컴에서 판매하는 대부분의 상품에 적용 가능하다. 8만원 이상 결제시 사용 가능하며 최대 2만원까지 할인된다.

또한 5일부터 8일까지 SSG닷컴 PLCC(상업자표시카드)로 결제시 최소 주문 금액 없이 상품당 2만원까지 10% 할인 가능하다. 7일부터 10일까지는 SSG닷컴 삼성카드로 결제시 상품당 4만원까지 7% 할인 받을 수 있다.

신규고객에게는 리워드 혜택을 제공한다. 쓱배송, 새벽배송 등 장보기를 처음 이용하는 고객 선착순 500명에게 3만원 이상 주문시 3만원을 SSG머니로 돌려준다. 구매 후 반드시 이벤트 페이지에 응모해야 참여 완료된다.

SSG 랜더스 팬 인증 이벤트도 연다. SSG닷컴 공식 유튜브 계정에 올라온 SSG랜더스 홍보영상에 등장하는 랜더스 로고를 캡쳐해 인스타그램에 필수 해시태그(#SSG랜더스, #랜더쓱 #SSG.COM)와 함께 업로드하면 추첨을 통해 홈파티 밀키트를 증정한다.

SSG닷컴 관계자는 “SSG랜더스 개막을 기념하고 승리를 응원하는 마음을 반영해 SSG닷컴에서 일주일 간 초강력 할인 혜택을 이어간다”며 “고객에게 SSG닷컴을 알릴 수 있는 야구단 연계 행사를 계속 선보이겠다”고 말했다.

