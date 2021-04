수성구 초고층 랜드마크… 호반건설, ‘호반써밋 수성’ 2일 견본주택 개관

대구 수성구 두산동, 아파트 전용면적 42㎡~162㎡ 총 301가구 분양

4월 12일(월) 특별공급, 13일(화) 1순위 청약 접수… 당첨자 발표 21일(수)

올 6월까지 대구에는 작년보다 2배 많은 물량이 공급될 예정이다. 대구 예비청약자들의 선택지가 다양해진만큼, 올 봄 분양시장에서는 ‘똘똘한 한 채’ 쏠림 현상 등 옥석가리기가 더욱 심화될 것으로 예상된다.

부동산시장 분석업체 부동산인포에 따르면 올 6월까지 대구에 계획된 공급물량은 총 1만8139가구로 나타났다. 이 가운데 조합원 물량을 제외한 일반분양 물량은 1만5483가구로, 지난해 같은 기간 6055가구 보다 2배 이상 증가한 수치다.

특히 이달 눈에 띄는 지역으로는 대구의 명품 주거지역인 수성구를 꼽을 수 있다. 수성구에서는 최고 49층으로 지어지는 호반건설의 ‘호반써밋 수성’ 아파트가 2일(금) 견본주택을 열고 본격적인 분양에 나섰다.

호반건설의 ‘호반써밋 수성’은 지하 2층~지상 49층 3개동 아파트 301가구, 오피스텔 168실의 주거복합단지다. 이 중 아파트 주택형은 전용면적 42㎡~172㎡이며, 주택형별 가구 수는 △42㎡A 6가구 △42㎡B 3가구 △47㎡A 6가구 △47㎡B 3가구 △84㎡A 41가구 △84㎡B 78가구 △84㎡C 39가구 △109㎡A 82가구 △109㎡B 41가구 △161㎡ (펜트하우스) 1가구 △172㎡ (펜트하우스) 1가구다.

청약일정은 4월 12일 특별공급을 시작으로 13일 1순위 해당지역, 14일 1순위 기타지역, 15일 2순위 청약이 진행된다. 당첨자 발표는 21일이며, 정당계약은 5월 3일부터 5일까지 3일간 진행된다. 3.3㎡당 평균 분양가는 2,100만 원 선이다.

‘호반써밋 수성’은 도시철도 3호선 황금역을 도보로 이용할 수 있고, 동대구로, 청수로, 신천대로, 수성 IC 등을 통해 시내·외로 이동이 용이하다. 들안길초교를 비롯해 경신고, 경북고, 대륜고, 정화여고, 대구과학고 등이 가까워 교육환경도 우수하다. 또한 단지 주변으로는 홈플러스, 들안길, 수성아트피아, 대구어린이회관 등 쇼핑·생활·문화 시설이 갖춰져 있고, 인근에 수성못과 범어공원도 있어 쾌적한 환경을 누릴 수 있다.

‘호반써민 수성’은 지상 49층 고층으로 설계됐고, 소비자의 라이프스타일을 고려한 다양한 타입의 평면을 마련했다. 효율적인 공간 활용을 위해 드레스룸, 팬트리 등 다양한 수납공간(타입별 상이)이 제공된다. 단지 내 주민공동시설로는 휘트니스, 어린이놀이터, 독서실, 북카페, 경로당 등이 있다.

‘호반써밋 수성’ 견본주택은 코로나 바이러스감염증(코로나19) 확산 방지 및 감염 예방을 위해 사전예약제와 사이버 견본주택으로 운영한다. 입주예정월은 2024년 6월이다.

한편, 호반건설은 앞서 ‘호반써밋 수성’ 오피스텔 168실을 공급했는데, 입지와 마감재 등이 호평을 받으면서 조기 분양 완료했다.

