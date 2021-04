황교안 "'문재인 보유국' 운운하던 박영선, 어떻게 그리 돌변하나"

점퍼에서 당명 뺀 박영선

황교안, 박영선 겨냥 "文 대통령과 당명 숨기며 선거운동"

[아시아경제 허미담 기자] 박영선 더불어민주당 서울시장 후보가 최근 당명이 빠진 하늘색 점퍼를 입고 유세에 나선 가운데 황교안 전 미래통합당(국민의힘 전신) 대표가 2일 "요즘 보면 여당 후보가 누구인지 알 수 없다"고 비판했다.

황 전 대표는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "'후보를 내지 않겠다'는 약속을 기억했는지 문재인 대통령과 당명은 숨기며 선거운동을 한다"며 이같이 말했다.

그는 "깨끗하게 약속을 지켰으면 좋았을 것을 왜 이리 염치없는 짓을 하는지 알 수가 없다"며 "여당 후보는 얼마 전까지만 해도 '문재인 보유국', '원조 친문' 운운하던 사람이다. 문 대통령 극렬지지층에 호소하기 위한 '문재인 마케팅'은 이해한다. 문제는 이후의 행태다. 어떻게 그리 돌변할 수 있는가"라고 지적했다.

이어 "그러면서도 여당의 '힘 있는 시장'이 되겠다고 한다. 부채는 지지 않고 재산만 상속하겠다는 심보"라며 "문 대통령을 속이거나, 국민을 속이는 일"이라고 일갈했다.

또 황 전 대표는 "?더 큰 문제는 민주당의 당심과 국민 민심이 정반대란 사실"이라며 "집권여당이 민심과 전혀 다른 길을 걷는다면 국정이 어떻게 되겠느냐"고 꼬집었다.

그러면서 그는 "?압도적 표 차이로 승리할 수 있도록 한 표 한 표, 표를 모아 달라. 심판을 적당히 받으면 저들은 다시 사술을 필 것"이라고 했다.

끝으로 황 전 대표는 "한번 속는 것은 속인 사람의 죄지만, 거듭 속는 것은 속은 사람의 잘못이라 했다. 이제 더 이상 속지 말자"라며 "투표를 통해 확실히 정권 심판을 해 주시는 것이 더 큰 위기에서 나라를 구하는 길"이라고 강조했다.

앞서 박 후보는 지난달 말부터 민주당을 상징하는 파란색 대신 하늘색 점퍼를 입고 유세 현장에 등장했다. 점퍼에는 기호 1번과 이름만 새겨져 있을 뿐, 당명은 적혀 있지 않았다.

일각에서는 한국토지주택공사(LH) 사태와 김상조 전 청와대 정책실장 전셋값 논란, 민주당 의원들의 투기 의혹 등 악재가 이어지자 박 후보가 정부·여당에 선을 그은 것이라는 지적이 나왔다.

다만 박 후보 캠프 측은 유세 점퍼에 별다른 의도는 없다고 해명했다. 캠프 관계자는 "선물 받은 점퍼로, 어떤 의도가 있는 것은 아니다"라며 "애초부터 정치적 구도보다는 후보 자체의 경쟁력에 초점을 맞췄고 일 잘하고 민생 챙기고 서울의 미래 비전을 제시하는 후보로 승부를 볼 것"이라고 말했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr