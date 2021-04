노원·도봉·강북구 지하철역, 장애인식 개선 알림터로 바뀐다

서울교통공사, 성민복지관과 함께 장애인식 개선 홍보행사

[아시아경제 임철영 기자] 서울교통공사 상계서비스안전센터가 노원구 소재 성민복지관과 함께 노원·도봉·강북구 내 위치한 지하철역 10곳에서 장애인식 개선을 위한 홍보 행사를 30일까지 한 달 간 진행한다고 4일 밝혔다.

이번 행사는 4월 20일 장애인의 날을 맞아 장애인과 비장애인을 구분 짓는 편견을 허물고 장애인과 관련한 인식이 변화돼야 한다는 데 양 기관이 뜻을 함께 하면서 마련됐다.

행사 기간 동안 10개 역사 내 계단과 승강장안전문에 다양한 홍보물을 부착하고, 역사 내 안내방송을 통해 지하철을 이용하는 시민들에게 장애인식 개선의 필요성을 적극 알릴 계획이다.

시민이 참여할 수 있는 이벤트도 진행한다. 승강장안전문 홍보물에 촬영 시 동영상을 감상할 수 있는 QR코드를 함께 부착한다. 동영상에 대한 감상평을 인스타그램 등에 올리면 추첨을 통해 상품을 제공한다.

도수현 서울교통공사 상계서비스안전센터장은 “지역주민들이 우리와 함께 살아가는 장애인을 우리의 이웃으로 공감하길 바라는 마음으로 준비했다”며 “장애인을 포함한 교통약자가 안전하고 편안하게 지하철을 이용할 수 있도록 시민 여러분들의 많은 관심과 지원이 필요하다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr