보테가 베네타, 새로운 커뮤니케이션 채널 ‘이슈 01’ 발행

이탈리안 럭셔리 브랜드 ‘보테가 베네타(BOTTEGA VENETA)’에서 크리에이티브 디렉터 ‘다니엘 리’와 하우스의 세계관을 보다 널리 알리기 위한 활동의 하나로 디지털 저널(Digital Journal)을 발행한다.

‘이슈 01(Issue 01)’이라는 이름으로 발행된 이번 디지털 저널은 가정과 집이라는 아이디어에서 발전된 ‘살롱 01(Salon 01)’ 컬렉션 런칭을 기념하기 위해 제작되었으며, 세계 각국 아티스트들의 시각을 담은 새롭고 다양한 이미지로 살롱 01 컬렉션을 소개한다.

틀에 박힌 플랫폼의 소셜 미디어를 떠나 보테가 베네타만의 크리에이티브한 아이디어를 보여줄 새로운 커뮤니케이션 채널인 디지털 저널은 발행됨과 동시에 트렌드에 민감한 소비자들의 큰 관심을 받고 있다.

한편, 보테가 베네타의 디지털 저널은 ‘이슈 01’을 시작으로 각 컬렉션의 런칭 일정에 맞춰 1년에 4번 발행될 예정이다.

