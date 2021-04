"꿈·재능 있는 저소득층 중고생, '꿈사다리 장학금' 신청하세요"

복권기금 꿈사다리 장학생 모집…4월5일부터 30일까지



[아시아경제 한진주 기자] 교육부와 한국장학재단이 저소득층 중·고등학생에게 대학까지 연계해 장학금을 지급하는 '2021학년도 복권기금 꿈사다리' 장학생을 선발한다.

복권기금 꿈사다리 장학사업은 역량과 잠재력을 갖춘 저소득층 중고생에게 꿈과 재능, 도움이 필요한 정도에 따라 유형을 나누어 지원하는 국가장학사업이다. 재학중인 중2~고3 중 국민기초생활수급자나 한부모가족지원대상자, 법정 차상위계층을 대상으로 한다.

학교 추천 저소득층 우수 중고생에게는 '꿈 장학금'을, 특화된 재능을 갖춘 저소득층 중고생에게는 '재능 장학금', 질병이나 재난, 가정폭력 등으로 인해 학업중단 위기에 처한 중고생에게는 'SOS 장학금'을 지급한다.

중학생에게는 월 25만원, 고등학생은 월 35만원을 지원하며 진로컨설팅과 멘토링, 교육프로그램 등을 지원한다. 고3 장학생이 대학에 진학하면 중·고 장학생의 멘토로 참여해 장학금으로 월 45만원을 지원 받을 수 있다.

중2~고3 학생을 대상으로 4월5일부터 30일까지 신청을 받아 서류심사와 심층평가 등을 거쳐 7월에 최종 선발할 예정이다. 꿈 장학생은 학교추천을 받아 선발하며, 재능 장학생은 학생이 직접 신청하고 서류 심사와 UCC 등 저작물을 평가하는 심층평가를 거쳐 최종 선발한다. 지난해 경쟁률은 꿈·재능 장학생 3.1대1, SOS 장학생은 17대1이었다.

교육부와 재단은 올해 SOS 장학생 선발 일정을 6월(1차), 9월(2차)로 앞당기고 선발인원을 50명에서 100명으로 늘렸다. 장학금 지원 기간도 8개월에서 10개월로 연장해 위기 상황에 처한 학생들이 학업을 이어갈 수 있도록 지원한다.

선발된 장학생에게는 교재 구입, 진로 탐색 등 학업 계획에 맞게 이용할 수 있는 장학금(매월 25~45만원)을 지급한다. 활동 기간 동안 경제적 지원 외에 1:1 멘토링, 멘토링 캠프, 진로·진학 컨설팅 등 다양한 경험을 통해 성장을 돕는다. SOS 장학금은 월 30만원을 10개월 간 한시 지원하며 멘토링은 제외다.

유은혜 부총리 겸 교육부장관은 "학생들이 가정환경으로 인해 꿈을 접거나 포기하지 않고 학업에 집중할 수 있도록, 이 장학 사업이 새로운 도전과 가능성을 확장해 나갈 수 있는 발판이 되기를 기대한다"고 말했다.

이정우 한국장학재단 이사장은 "어려운 가정환경에서도 자신의 가능성을 믿고 한발 한발 성장해 나가는 저소득층 중·고등학생들의 많은 관심과 지원을 바란다"고 말했다. .

