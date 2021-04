공인중개사시험 경록 교재, 매년 출간 직후 베스트셀러 차지

대한민국에 부동산학을 세운 경록의 공인중개사 시험대비 교재가 매년 출간 직후 특별한 광고 없이 유명 온라인서점 등에서 베스트셀러를 차지해 눈길을 끌고 있다.

부동산 전문 교육기관 경록의 공인중개사 1차, 2차 시험대비 교재는 우리나라 부동산학과 대학교수 1세대부터 오늘날 부동산 교육·자격시험 출제경향을 이끌어 가는 시험출제위원 출신들과 중진 시험위원급 국가대표 대학교수 및 전문가 그룹이 감수해 양과 질을 시험에 최적화한 독보적인 정답률의 족집게 정통 교재다.

경록의 해당 교재와 공인중개사 시험대비 족집게 인터넷기획강좌(인강)는 학습량이 업계 평균의 1/5이므로 오프라인 학원의 6개월 교육과정을 1개월에 2회 이상, 6개월에 12회 이상 반복학습할 수 있고, 반복학습을 할 때마다 학습효율이 기하급수적으로 높아진다.

또한 언제 학습을 시작하든 총 500~600시간 정도를 공부에 집중하며 충분히 반복학습하면 합격하므로, 지금부터 매일 1~4시간씩 학습하면 나이, 성별, 학습능력과 관계없이 1차 합격은 물론 동차합격도 가능하다.

이외에도 공부와 거리가 먼 사람들을 고려한 인강, 교재이기에 학습능력이 상대적으로 낮은 사람도 따라 보기만 하면 어렵지 않게 합격하고, 학습능력이 평균인 사람이라면 더욱 쉽고 빠르게 한 번에 합격한다.

한편 경록은 인기 부동산자격증인 공인중개사, 주택관리사, 임대관리사 자격증을 모두 공부할 수 있는 3사 명품 패키지를 할인 중이며, 공인중개사 패키지 수강생에게 업계에서 유일하게 세계 1위 하버드에서 배우는 부동산 컨설팅 프로그램을 무료로 제공하고 있다.

