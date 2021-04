文 "정부, 청와대 기업 고충 듣는 것 당연"…기업 소통 프로그램 마련한다(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 청와대가 비서실장·정책실장을 중심으로 기업과의 소통 프로그램을 마련한다.

문재인 대통령은 2일 "어려운 상황에서 정부 당국이나 청와대가 기업인들을 만나 고충을 듣고 기업활동을 뒷받침하는 것은 당연한 책무"라고 밝혔다.

강민석 청와대 대변인은 문 대통령이 전날 청와대 내부 참모회의에서 이같이 강조하며 "기업인들이 규제혁신 과제를 모아오면 이를 협의하도록 노력을 기울여 달라"고 주문했다고 전했다.

문 대통령은 "과거 밀실에서 음습하게 정경유착 수단으로 만나온 것이 잘못이지 만남 자체를 금기시할 필요는 없다"며 "밀실 말고 당당히 공개적으로 소통을 활성화해 달라:고 말했다.

문 대통령은 지난달 31일 최태원 대한상의 회장과의 상공의 날 식전 환담에서도 유영민 비서실장, 이호승 정책실장 및 경제 부처가 기업인들과 활발히 소통해 달라고 주문한 바 있다.

이에 따라 청와대는 곧 기업인들과의 소통 프로그램을 마련할 예정이다.

소통 프로그램에 초청될 기업인들의 윤곽은 아직 정해지지 않은 것으로 알려졌다. 청와대 핵심 관계자는 "경제단체별로 만남이 있을 수도 있고, 업종별로 있을 수도 있고, 또 기업별로 있을 수도 있다"며 "일정은 구체화되지 않았다"고 말했다.

