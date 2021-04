"입지와 생활인프라, 설계특화 이점" 증평 송산지구 칸타빌 분양

부동산 수요자들의 눈높이가 높아지고 있다. 입지, 강도 높은 규제로 인해 이른바 ‘똘똘한 한 채’에 대한 선호도가 높아지면서 입지, 교통, 자연조망까지 다양한 흥행 요소를 두루 갖춘 현장이 분양 성황을 이루고 있다.

충청북도 증평군 송산지구 일대에 들어서는 ‘칸타빌’은 증평 핵심 노른자위로 떠오른 송산지구 입지에 자리한다는 점에서 긍정적 반응을 얻고 있다. 학군과 생활인프라, 그리고 자연조망의 이점을 두루 품은 주거 환경으로 실수요자를 중심으로 관심을 한 몸에 받고 있다.

증평 지역 유일 택지지구인 송산지구에 조성되는 칸타빌은 지하 2층~지상 25층, 주동 5동 및 부속동으로 구성, 총 330세대를 공급한다. 송산 택지지구 마지막 민간 물량 공급으로 희소 가치를 더했다.

가장 눈에 띄는 것은 자연친화적인 힐링 라이프를 실현할 수 있는 자연환경이다. 동측으로는 미세먼지 저감에 도움을 주는 ‘바람길’ 숲으로 조성된 한울공원이 단지와 일체해 자리해 있으며, 일부 세대의 경우, 탁 트인 체육공원 영구 조망을 누릴 수 있다.

또 남측으로는 물놀이장, 분수대, 스카이파크 등 다양한 놀이시설이 조성돼 있는 보강천이 흐르고, 그 옆으로는 사시사철 꽃과 미루나무를 볼 수 있는 증편 대표 명소 ‘미루나무 숲’이 있어 산과 강, 공원이 단지를 둘러싸고 있는 주거 여건을 제공한다.

인근 지역으로 빠르게 이동할 수 있는 교통망도 마련됐다. 중부고속도로와 증평IC, 충북선 증평역, 34/36번 국도 등을 이용하면 시내-외로 편리하게 진출입할 수 있다. 2023년 개통 예정인 청주 제3순환로를 이용할 경우 주변 단지 일대 출퇴근시간은 더욱 단축될 전망이다.

이 밖에 생활체육관, 스포츠센터, 축구장 등 건강한 일상을 보낼 수 있는 체육시설에 대형마트 은행 등이 자리한 중심 상권을 편리하게 누리는 증평의 완성된 생활인프라를 가까이에서 누릴 수 있다. 또한, 증평중, 증평공고, 증평여중, 삼보초 등 단지 1.5km내에 다양하고 우수한 학군이 자리하고 있다.

‘송산지구 칸타빌’ 은 대부분 남향 위주 단지 배치로 일조권 확보가 용이하며, 알파룸, 룸테라스, 4bay 등 차별화된 혁신 평면을 만날 수 있다. 또한, 송산택지지구 유일의 주거선호도가 높은 84㎡ 단일타입 구성으로 지역 내 희소가치까지 기대된다. 단지 내 연못놀이터와 커뮤니티센터, 무인택배시스템 등 커뮤니티공간과 시스템에서도 칸타빌만의 다양한 프리미엄을 제공한다.

증평과 인접한 청주 오창에 조성될 다목적 방사광 가속기 수혜도 예고된다. 다목적 방사광 가속기가 구축되면 생산유발효과와 관련 일자리 창출 효과를 볼 수 있을 예정이다. 최근 1조원대 사업비가 투입되는 다목적 방사광 가속기의 성공적인 운영을 지원하기 위한 조례안을 입법 예고되면서 기대감은 더욱 증폭되고 있다.

증평 송산지구 칸타빌 관계자는 “증평군 일대에서 보기 힘든 신규 민간분양 단지”라며 “충청북도 메이저 브랜드로 자리매김한 ‘대원칸타빌’의 브랜드 가치까지 가세해 기대를 한 몸에 받고 있다”고 전했다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr