"선거철만 되면 우리 욕" 고개 드는 '20대 개XX론', 뿔난 청년들

"유권자 아니라 돌대가리 비하" 류근 시인 SNS 글 논란

보수 후보 지지 20대 유권자 비하한다는 비판

선거철 앞두고 정치 현안 둘러싼 세대 갈등

일각선 '20대 개XX론'과 유사하다는 지적

전문가 "20대도 성인…기성세대와 다른 정치관 가질 수 있어"

[아시아경제 임주형 기자] #서울에 거주하는 직장인 안모(27) 씨는 최근 '정치 이야기'만 나오면 삼촌을 피한다. 정치 화두가 나올 때마다 삼촌이 "요즘 20대는 배가 불러서 정치에 관심이 없다. 이번 선거가 얼마나 중요한지 아느냐"며 핀잔을 준다는 것이다. 안 씨는 "어른들은 우리가 정치 현안에 아무 생각도 없이 사는 줄 안다"며 "사실은 '꼰대 발언'이 듣기 싫어서 그냥 정치 이야기를 안 하는 것일 뿐"이라고 꼬집었다.

4·7 서울시장 보궐선거가 다가오면서 20·30 청년층 표심이 화두가 되고 있다. 이 가운데 일부 청년들은 기성 중·장년층으로부터 '투표권을 생각 없이 행사한다'는 취지로 핀잔을 듣고 있다며 불만을 토로하고 있다. 일각에선 정치 현안을 둘러싼 세대 갈등이 과거 '20대 개XX론'과 유사하다는 지적도 나온다.

앞서 지난달 28일 류근 시인은 자신의 페이스북에 올린 글에서 "20대 청년들이 오세훈 지지율이 60%라고 수구 언론들이 막 쌍나발을 불기 시작한다. 그런데 참 이상하지. 20대 청년이 그 시간에 전화기 붙들고 오세훈 지지한다고 뭔가를 누르고 있으면 그 청년은 얼마나 외로운 사람인가"라며 "얼마나 외롭길래 여론조사 전화 자동 질문에라도 귀를 기울이며 응대를 하고 있었겠는가"라고 말했다.

이어 "도대체 정상적 사고력을 가진 사람이라면 어찌 오세훈, 박형준 같은 추물들을 지지할 수 있나"라며 "LH 공사 직원들의 오랜 부패 행태를 문재인 정부의 책임으로 단일화시키는 프레임에 속는 사람들은 어차피 공동체 발전에 도움이 안 된다"고 주장했다.

류 시인의 해당 글을 두고 일부 누리꾼들 사이에선 '청년들은 보수 정치인에 투표해선 안 된다는 거냐'라며 비판이 불거졌다. 한 누리꾼이 "이 글을 (일각에서) 유권자 비하라고 (한다) 늘 그래왔듯 생활시 한편일 뿐인데"라며 댓글을 달자 류 시인은 "누가 유권자 비하라고 하나. 그냥 돌대가리들 비판하고 있다"고 답하기도 했다.

청년층의 정치 성향을 두고 논란이 불거진 것은 이번뿐만이 아니다. 정치권에서도 청년층을 겨냥한 비판이 나온 바 있다.

앞서 지난달 26일 박영선 더불어민주당 서울시장 후보는 '20대의 민주당 지지율이 낮은 이유를 뭐라고 생각하나'라는 한 취재진의 질문에 "20대의 경우 과거 역사 같은 것에 대해서는 40대와 50대보다는 경험치가 낮지 않나"라며 "지금 벌어지는 여러 상황을 지금 시점에서만 보는 경향도 있다"고 답해 이른바 '경험치 논란'이 일었다.

청년들은 자신들을 향한 기성세대의 '쓴소리'가 황당하다는 입장이다. 서울에서 프리랜서로 일하고 있는 A(28) 씨는 "개인적으로 나는 진보 성향이지만, 20대가 진보 정치인을 지지하지 않는다고 해서 경험치 운운하는 것은 황당하다"라며 "이런 꼰대스러움 때문에 20대가 기성 정치인들에게 실망하는 것"이라고 꼬집었다.

회사원 B(26) 씨는 "선거철만 되면 20대가 욕 먹는다"라며 "사실상 우리가 기성세대 입맛대로 움직이지 않으니까 마음에 안드는 게 아니냐"고 지적하기도 했다.

정치 현안을 둘러싼 기성세대와 청년층의 갈등이 과거 '20대 개XX론'과 유사하다는 지적이 나오기도 한다. '20대 개XX론'은 진보 정권에서 보수 정권으로 교체가 이뤄졌던 지난 2007년 이후 일부 진보 인사들 가운데서 제기된 일종의 세대론이다.

이 이론은 지금의 청년층이 과거 386세대(80년대 학번·60년대생을 축약해 이르는 말)에 비해 정치에 무감각하고 투표에 소극적으로 참여했기 때문에 진보 정권을 지켜내지 못했다는 주장이 핵심이다.

당시 제17대 대통령 선거에서 이명박 전 대통령이 당선된 뒤 2년 후인 2009년 8월, 김용민 PD(당시 한양대 겸임교수)가 한 언론에 기고한 '너희에겐 희망이 없다'가 20대 개XX론의 대표적 사례로 알려져 있다.

김 PD는 당시 기고문에서 "이명박 정부에 분노하는 이들은 '80년대 대학생들이 2009년에 부활해 그 자리에 있었다면'이라며 덧없는 통분만 쏟아낸다"라며 "지금도 대학생들이 제법 있을 텐데 왜 그들은 보이지 않는 것인가"라고 따져 물었다.

이어 "강단에서 학생들에게 물어보니 바쁘단다. 맞는 얘기다. 취업하려면 입학식 끝나기가 무섭게 어휘 실력, 학점 관리, 스펙 쌓기에 혈안이 돼야 한다"면서도 "너희(대학생)처럼 처신하면 밥 되기 딱 좋다"고 꼬집었다.

그러면서 "지금 너희의 자리에 1980년대 군부 독재 권력에 온몸으로 항거했던 386 선배들이 있었다면 이명박이 지금처럼 무덤덤한 태도를 보이지 않았을 것"이라며 "너희에게 너무 야박하게 들렸을 법한지 몰라도 어쩔 수 없다. 너희는 안 된다. 뭘 해도 늦었기 때문"이라고 질타했다.

전문가는 선거철마다 20대 개XX론을 포함한 다양한 세대 갈등이 벌어지는 것을 두고 '사회적으로는 당연한 현상'이라고 진단했다. 다만 세대 간 이해와 타협을 통한 화해가 필요하다고 제언했다.

곽금주 서울대 심리학과 교수는 "인간의 발달단계에서 성인이 되면서 자신만의 정체성과 자아를 확립하는 것은 자연스러운 현상이며, 20대 청년이 자신들만의 정치적 선호나 가치를 갖게 되는 것도 당연하다"며 "단지 20대가 형성한 정치관이 기성세대와 맞지 않을 때 갈등이 일어나는 것"이라고 설명했다.

그러면서 "우리 사회는 다양한 생각이 공존하는 것이기 때문에, 특정 사안을 두고 여러 생각들이 갈등을 일으키는 것은 당연한 현상"이라면서도 "세대 간 이해와 타협을 통해 서로 간의 거리를 좁히는 자세도 필요하다"고 조언했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr