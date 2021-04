"투표 하셨나요"…靑 옆 주민센터 찾아 사전투표한 文 내외(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 4·7 재보궐선거 사전투표 첫날인 2일, 문재인 대통령 내외가 청와대 옆 삼청동 주민센터에서 사전투표에 참여했다. 문 대통령은 직원들에게 "수고 많으시다"며 인사하고, 사전투표자가 많은지 묻기도 했다.

문 대통령과 김정숙 여사는 이날 오전 9시 서울 삼청동 주민센터에 마련된 재보궐선거 사전투표소를 방문해 사전투표를 했다.

문 대통령은 투표소 입구에서 체온 측정 및 손소독 후 비치된 위생장갑을 착용하고 김 여사와 함께 투표소로 입장했다. 직원에게 미리 접어 온 사전투표 용지를 제출하자, 직원이 "사전투표에는 안 가져오셔도 된다"고 말해 참석자 일동이 웃음을 터뜨리기도 했다.

직원은 문 대통령에게 "마스크를 한 번 내려달라"고 말했고, 문 대통령은 "본인 확인하게 (그러냐)"며 웃음을 지은 채 마스크를 내렸다.

이어 문 대통령은 전자서명기에 서명을 적고 신분증을 넣었으며, 투표용지를 받아 기표소에 들어가 투표를 했다. 이어 김 여사도 같은 절차를 밟아 기표소에 들어가 투표했다.

문 대통령은 투표함 앞 직원에게 "투표 하셨냐, 수고들 많으시다"라고 말을 걸며 김 여사가 기표소에서 나올 때까지 기다렸고, 김 여사가 기표소에서 나오자 내외가 함께 투표함에 투표용지를 넣었다.

문 대통령은 투표를 마친 후 바깥으로 나와 인사하는 안영미 삼청동장에게 "사전투표 많이들 와서 하는 편이냐"고 물었고, 이에 삼청동장은 "이 시간대 치고 많은 편"이라고 말했다. 이에 문 대통령은 "수고했다"고 말하고 사전투표소를 떠났다.

이날 사전투표소 행사에는 유영민 대통령 비서실장과 경호처장, 최재성 정무수석, 배재정 정무비서관 등이 수행했다.

