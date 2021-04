세스코, ‘돈쭐난’ 철인7호치킨과 위생관리 MOU 체결

종합위생환경기업 세스코(대표이사 전찬혁)가 최근 ‘돈쭐치킨’으로 유명세에 오른 철인7호치킨과 ‘매장 위생 관리를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 2일 밝혔다.

철인7호치킨은 전국 60개 가맹점 중 한 점주가 형편이 어려운 형제에게 베푼 선행이 알려지고, 이를 응원하는 사람들의 구매가 이어지며 ‘돈으로 혼쭐이 난’ 치킨 프랜차이즈다.

이번 MOU를 통해 철인7호치킨 전 가맹점은 세스코의 ▲식품안전 ▲해충방제 ▲바이러스케어 등 다양한 서비스를 특별 혜택가로 가입할 수 있다.

또한 가맹점이 세스코 식품위생진단 서비스에 가입할 경우, 3개월간 비용의 50%를 본사에서 지원한다. 이 서비스는 식품의 조리 및 판매 과정, 매장 내 위생 위험 요소를 분석해 체계적인 솔루션을 제공한다.

세스코 관계자는 “이번 협약을 기점으로 배달음식 이용이 늘어난 최근, 소비자들이 보다 안심하고 먹을 수 있는 철인7호매장의 위생환경을 구축할 것”이라고 전했다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr