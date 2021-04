사위 불륜 의심해 여대생 살인한 중견기업 사모님 [꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기 시즌 2]

[아시아경제 온라인이슈팀] 사위의 불륜을 의심해 여대생을 살인한 장모의 이야기가 공분을 자아내고 있다.

1일 방송된 SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기 시즌2'에서는 2002년 여대생 공기총 살인사건을 조명했다.

지혜씨는 사법시험을 준비하던 23살 대학생이었다. 허리가 안 좋던 지혜씨는 최대한 시간을 아끼기 위해 새벽 수영 수업을 수강하고 있었다. 그렇게 수영 수업을 듣겠다며 집을 나간 지혜씨는 집으로 돌아오지 못한 채 열흘 만에 시신으로 발견됐다.

지혜씨는 얼굴에 4발, 뒤통수에 2발, 총 6발의 공기총을 맞아 사망한 것으로 확인됐다. 명백한 살이었지만 지혜씨는 학창 시절 올 수를 기록한 모범생에 집과 독서실만 오가 누군가에게 원한을 살 일이 없었던 상황이었다.

부친은 몇 달 전 투자를 하겠다며 찾아온 남자를 떠올렸다. 자신을 50억대 자산가라고 소개한 남자는 자꾸 어딘가로 함께 가자며 말을 돌려 의심을 샀었다. 경찰이 그를 추적한 결과 김만석이라는 이름을 찾아냈다. 사채업자인 김만석은 지혜씨의 납치 현장과 시신이 발견된 현장에도 있었던 범인으로 확인됐다.

공범 5명 중 3명을 긴급수배 체포했지만 주범인 김만석과 윤천식은 이미 해외로 도주한 상황이었다. 지혜씨 부친은 이들을 잡기 위해 베트남으로 떠났으나 이들은 곧바로 중국으로 도망쳤다. 1년이 지나서야 체포된 이들은 사실을 털어놓았다.

한 중견 기업의 사모님이었던 윤천식의 고모가 윤천식에게 지혜씨의 살인을 청부한 것. 사모님은 딸을 결혼시킨 후 사위의 불륜을 의심해 사촌 동생인 지혜씨를 2년이나 미행했고, 지혜씨의 살인까지 청부했다.

지혜씨가 죽기 전 이상한 낌새를 눈치챈 사위가 지혜씨 모친에게 경고해 지혜씨 가족이 사모님을 상대로 법원에 가처분 신청을 내 승소한 상황이었지만 소용이 없었던 것. 윤천식은 지혜씨 미행 결과 아무 소득이 없자 고모에게서 너희부터 끝장내겠다는 협박을 받아 사채업자인 김만석과 함께 살인을 저지르기로 마음먹었다.

살인을 교사한 사모님은 살인 교사 혐의를 끝까지 부인했지만 사모님과 주범 2명은 모두 무기징역 형을 선고받았다. 하지만 이후 꾀병을 꾸며내 형 집행 정지를 받아 6년의 수감 기간 중 3년을 병원에서 보낸 사실이 알려져 충격을 안겼다.

'그것이 알고 싶다' 방송 후 논란이 일자 사모님은 교도소로 복귀했다. 허위 진단서를 써준 의사는 500만원 벌금형을 받았다. 비로소 지혜씨 가족은 13년 만에 지혜씨 사망신고를 했고, 부친이 홀로 암투병 중이라고 전해 안타까움을 자아냈다.

