장석웅 전남교육감, 일본 교과서 독도 왜곡 시정 촉구

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 장석웅 전남교육감은 1일 독도 영유권 주장을 담은 일본 문부과학성의 고등학교 사회과 교과서 검정 결과 발표와 관련해 “일본의 역사 왜곡 교과서 검정 승인은 즉시 철회돼야 한다”고 시정을 촉구했다.

장석웅 교육감은 “일본 문부과학성이 고등학교 사회과 교과서에서 대한민국 영토인 독도를 ‘일본의 고유영토’, ‘한국의 불법 점거’라는 식의 억지 주장에 대해 강력히 규탄하고, 독도는 역사적, 지리적, 국제법적으로 명명백백한 우리의 영토”라고 강조했다.

이어 “일본은 더 이상의 역사 왜곡을 멈추고, 일본의 미래를 이끌어갈 학생들이 국제사회의 진정한 민주시민으로 성장할 수 있도록 역사적 사실에 바탕을 둔 바른 역사교육을 해야 할 것”이라고 주장했다.

한편 전남도교육청은 올해 ‘독도 교육 강화 조례 제정’을 계기로 독도 교육 자료 보급, 독도체험관을 활용한 독도 교육, 독도지킴이 학교 운영 등을 통해 학교 교육과정 속에서 독도 교육이 내실 있게 운영될 수 있도록 독도 교육을 강화해 나갈 방침이다.

