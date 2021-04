'불륜 스캔들' 김제시의원, 제명 무효 소송서 패소…다시 의원직 상실

[아시아경제 김봉주 기자] 동료 의원과의 불륜으로 의회에서 제명됐다 법원에 집행정지 가처분 신청을 내 의회로 복귀한 전북 김제시의회 여성 의원이 다시 의원직을 잃었다.

전주지법 제2행정부는 고미정 의원이 제명 절차의 부당성 등을 이유로 김제시의회를 상대로 낸 '의원 제명 처분 무효확인 소송'에서 원고 패소 판결했다고 1일 밝혔다.

이로써 의회의 제명 처분은 유효하게 됐고, 고 의원은 시 의원직을 상실하게 됐다.

앞서 고 의원은 지난해 김제시의회 동료였던 전 유진우 의원과 불륜 스캔들을 일으킨 뒤 의회까지 이를 끌고 들어와 막말을 주고받는 등 일정에 차질을 초래하고 명예를 실추하는 물의를 빚었다.

윤리특별위원회는 이들의 제명안을 상정했다. 시의회는 지난해 7월 잇달아 열린 임시회 본회의에서 이를 의결했고, 고 의원은 제명됐다.

고 의원은 법원에 '의원 제명 효력 집행정지 가처분'을 내 의회로 돌아왔지만 본안 소송에서 패소하면서 의원직을 잃게 됐다.

김제시의회 관계자는 "고 의원은 시의회에 나올 수 없게 됐다. 항소 여부를 지켜봐야겠지만, 항소심에서 승소할 때까지 고 의원의 의원직은 박탈된다"라고 전했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr