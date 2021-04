[종합] 野, 부동산 논란 대국민 사과한 민주당 평가 절하…與 "너무 각박" "뼈 깎는 각오 무시" 반발

민주당 읍소 전략에, 野 "너무 늦어", "진정성 없다"

이낙연 "우리가 뭘 해도 너무 각박"

[아시아경제 강주희 기자] 야당이 더불어민주당 지도부의 대국민 사과를 두고 "너무 늦었다", "선거 앞둔 체면치레" 등 평가절하하는 태도를 보이자 민주당도 발끈하며 날을 세웠다.

앞서 민주당 대표 직무대행을 맡은 김태년 원내대표와 같은 당 이낙연 상임선대위원장은 이틀에 걸쳐 현 정부의 부동산 정책 실패, 소속 의원들의 부동산 논란 등에 대해 "민주당이 부족했다"며 대국민 사과를 한 바 있다.

이에 대해 배준영 국민의힘 중앙선대위 대변인은 1일 구두 논평을 통해 "(민주당의) 대국민사과 퍼레이드가 펼쳐졌다. 어제는 이낙연 상임선거대책위원장, 오늘은 김태년 대표 직무대행"이라며 "지연된 정의가 정의가 아니듯 지연된 사과는 사과가 아니다"라고 평가절하했다.

이어 "내일이 사전투표일인데 오늘 사과하며 유권자들의 마음을 바꾸려 한다니, 도대체 서울시민과 부산시민을 얼마나 얕잡아 보는 작태인가. 너무 늦었다"라면서 "'그 원인이 무엇이든 민주당이 부족했다'는 말은 그저 원인을 알고 싶지 않다는 말인가. 도대체 사과에 생각도 진심도 없다"고 비난했다.

같은 당 김종인 비상대책위원장도 이날 중앙선대위 회의에서 "엊그제 여당 선대위원장이 부동산 정책은 여당의 실패라고 자인하고 후회하는 듯한 모습을 보였지만, 정치에서 후회라는 것은 끝을 의미한다"고 축소했다.

이어 "정부가 솔직하게 부동산 실패를 자인하지 않고, 선거를 앞두고 체면치레로 실패를 자인하는 행위는 국민이 납득하지 않을 것"이라고 했다.

야당의 이 같은 평가에 민주당도 즉각 반발했다. 이 위원장은 이날 MBC 라디오 '표창원의 뉴스하이킥'과 인터뷰에서 "선거 때가 되면 더 그렇지만 국민의힘은 평소에도 우리가 뭘 해도 그런 식으로 논평을 한다"며 "인정해줄 건 인정하는 게 좋은데 너무 각박하다"고 불만을 표했다.

이어 대국민 사과를 한 이유에 대해선 "국민들이 화가 나 있으면 말씀을 들으려 하지 않기 때문에 일단 분노가 조금 누그러질 수만 있다면 무슨 일이든 해야 한다고 생각했다"며 "또 이번 아픔을 전화위복으로 만들려고 하는데, 그 시작은 저희의 잘못을 인정하고 국민의 마음을 좀 더 열게 하는 것"이라고 설명했다.

허영 중앙선대위 대변인도 서면 브리핑을 통해 김 위원장을 겨냥, "김 위원장은 어제 이 위원장이 뼈를 깎는 각오를 담아 국민께 드린 말씀을 애써 평가절하하기에 바쁜 모습을 보였다"며 "그는 이미 수년 전 국보위(국가보위비상대책위원회) 활동 전력을 후회하지 않는다고 발언했다가 공식 석상에서 사과한 바 있다"고 지적했다.

이어 "대한민국 헌정사의 수치로 남을 전력도 후회하지 않는다고 했다가 고개를 숙였으니, 그의 정치인 생은 그 지점에서 끝이 났어야 하는 것이 아닌가"라면서 "대표적인 철새정치인으로서, 어떻게든 정치 인생을 연명하려는 모습이 안타까울 뿐"이라고 원색적으로 비난했다.

허 대변인은 이어 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 과거 서울시장직을 사퇴한 것을 거론하며 "김 위원장 본인의 말을 빌리자면, 그는 이미 끝난 정치인을 서울시장으로 세우려 하고 있다"고 꼬집었다. 이어 "국민의힘은 자당에서 촉발된 국정농단 사태에 대해서도 제대로 후회조차 하지 않았으니, 부끄러움의 끝을 모르는 것일 터"라고 비판했다.

