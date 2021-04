오후 9시까지 서울 코로나 163명 확진…전날보다 32명 감소

[아시아경제 이동우 기자] 서울시는 1일 0시부터 오후 9시까지 21시간 동안 서울의 코로나19 신규 확진자가 163명으로 잠정 집계됐다고 밝혔다.

같은 시간대로 비교하면 전날 195명보다는 32명 적지만 지난달 26∼30일 동시간대에 100~150명의 확진자가 발생한 것보다는 많았다.

이번 주 서울의 하루 확진자 수와 검사 인원은 급격히 증가하는 추세다. 특히 일일 확진자 수는 지난달 31일 199명에 이르러 2월 16일 258명을 기록한 후 43일만에 최다를 기록했다.

서울의 하루 검사 인원은 지난달 28일 1만6832명에서 갑절이 넘게 급격히 늘어 29∼31일에는 각각 3만8876명, 3만6824명, 3만8395명이었다. 이 기간 평균 확진율(당일 확진자 수 나누기 전날 검사 인원)은 각각 0.5%, 0.9%, 0.4%, 0.5%였다.

최근 보름간(3월 17∼31일) 서울에서는 하루 평균 3만1254명이 검사를 받았고 일평균 확진자는 132명, 평균 확진율은 0.4% 수준이었다.

1일 오후 9시 기준 서울의 코로나19 확진자 누계는 3만2396명이다. 이날 전체 확진자 수는 다음날인 2일 0시 기준으로 정리돼 오전에 발표된다.

