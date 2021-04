文 "오늘부터 75세 이상 접종…정부, 효도하는 마음으로 접종 준비"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 "정부와 지자체가 효도하는 마음으로 접종 준비를 마쳤다"며 75세 이상 어르신들에게 "정부를 믿고 편안하게 접종받으라"고 밝혔다.

문 대통령은 1일 소셜네트워크서비스(SNS) 메시지를 통해 "오늘부터 75세 이상 어르신의 백신 접종을 시작한다"며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "일반 국민 대상 접종을 연세 많은 어르신들부터 시작하는 것"이라며 "접종 초기에는 안전에 의구심을 갖는 분들도 계셨지만, 안심하셔도 된다"고 강조했다.

문 대통령은 "정부와 지자체가 효도하는 마음으로 접종 준비를 마쳤다"며 "이동이 불편한 어르신들을 위해 관용차량과 버스가 대기하고 있고, 접종하신 다음 건강상태를 살피기 위한 체계도 갖췄다"고 밝혔다.

문 대통령은 "불편하신 점이 있으면 언제든 보건소와 의료기관이 찾아뵐 것"이라며 "어르신들께서 건강하게 코로나를 이겨내 주시는 게 최우선"이라고 말했다.

이어 백신 수급과 접종도 차질 없이 진행되고 있다고 강조하며 "어르신들께서는 정부를 믿고 편안하게 접종받으시기 바란다"고 덧붙였다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr