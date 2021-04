[인포그래픽]황사와 미세먼지, 난 이래서 미세먼지가 더 싫어

황사,미세먼지의 차이점과 실내공기 관리법



[아시아경제 이진경 기자] 출근길, 황사로 인한 누런 하늘에 눈살이 찌푸려집니다. 여기에 미세먼지까지 심해져 호흡기 질환과 안구질환을 겪는 환자들이 점차 늘고 있는데요. 외출 시 마스크 착용이 최선이지만 반대로 실내에 있다면 과연 안전할까요? 황사와 미세먼지, 두 녀석들에 대해 좀 더 자세히 알아봅시다.

이진경 기자 leejeen@asiae.co.kr