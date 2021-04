서춘수 함양군수 “저출산 극복 함께해요!” 릴레이 챌린지 동참

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 서춘수 함양군수가 구인모 거창군수의 지명을 받아 ‘저출산 극복 함께해요! 범국민 포(4)함 릴레이 챌린지’에 동참했다고 1일 밝혔다.

이 챌린지는 2월 충청남도에서 처음 시작됐으며, 저출산이 가져올 국가 위기에 대응해 ‘함께 일하고·함께 돌보고·함께 지키고·함께 행복한 대한민국’을 만드는 데 적극적으로 참여하자는 국민 참여 캠페인이다.

서 군수는 “우리 군은 현재 저출산 고령화 현상이 심각한 상황인 만큼, 이번 챌린지를 계기로 군민들의 저출산 문제에 대한 인식개선을 기대한다”며 “현실에 맞는 다양한 시책 발굴 등을 통해 아이 낳고 키우기 좋은 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 군은 심각한 저출산 현상에 대응해 출산장려금, 산후 건강관리비 지원, 예비·신혼부부 건강검진인지 지원 등 다양한 시책을 추진 중이며, 2021년 신규시책 13개를 발굴하는 등 아이 낳고 키우고 싶은 군을 만들기 위해 최선을 다하고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr