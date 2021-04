"무야호~" MZ 세대가 '밈'에 열광하는 이유 [허미담의 청춘보고서]

'무한도전' 종영에도 "무야호" 신조어 인기

MZ 세대, 콘텐츠 소비 넘어 생산 주체로

전문가 "유행 만드는 주체, 연예인에서 대중으로 변화"

편집자주 당신의 청춘은 어떤 모습으로 기억되고 있습니까. 10대부터 대학생, 직장인까지 '청춘'들만의 고민과 웃음 등 희로애락을 전해드립니다.



[아시아경제 허미담 기자] "무야~호~"

최근 온라인에서 '신난다'는 의미의 '무야호'라는 신조어가 인기다. 이는 11년 전 MBC 예능 프로그램 '무한도전'(무도) 알래스카 특집에서 나온 단어다. 당시에는 크게 흥행하지 못했으나 유튜브와 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 다시 화제가 되며 현재 수많은 패러디를 양산하고 있다.

이러한 현상은 일종의 '밈'(meme) 문화로 통한다. 밈은 '인터넷에서 유행하는 특정한 콘텐츠'를 뜻하는 단어로, MZ세대(밀레니얼+Z세대)들은 이를 일종의 '놀이문화'로 여긴다. 이들은 콘텐츠를 단순히 소비하는 것에만 그치는 것이 아니라 콘텐츠를 활용한 패러디물을 직접 생산하는 등 적극적인 모습을 보이고 있다.

전문가는 과거 큰 반향을 일으키지 못한 콘텐츠도 유튜브의 영향력이 강해짐에 따라 젊은층에게 다시금 강한 파급효과를 줄 수 있다고 분석했다.

최근 유행하는 단어인 '무야호'의 시초는 11년 전으로 거슬러 올라간다. 2010년 3월 '무도' 오마이텐트 특집에서는 알래스카에 있는 김상덕씨를 찾기 위해 고군분투하는 멤버들의 모습이 그려졌다.

당시 멤버들은 김상덕씨를 찾기 위해 알래스카에 있는 앵커리지 한인회관을 찾았다. 그곳에서 만난 최규재 할아버지는 "'무한도전'을 보신 적 있느냐"는 멤버들의 질문에 "많이 본다"라고 말하며 '무한도전'을 "무야호"라고 잘못 외쳤다.

해당 장면은 당시 큰 화제를 일으키진 못 했으나, 최근 들어 '무야호 노래 버전', '무야호 알람' 등 수많은 패러디를 양산하고 있다. 특히 '무야호'와 방탄소년단의 노래 '다이너마이트'를 합성한 영상 '무야호마이트'는 조회수 560만 회를 돌파하는 등 큰 인기를 얻고 있다.

이 단어가 11년이 지난 지금 유행하게 된 건 '유튜브 알고리즘'과 연관 있다. 유튜브는 관심사가 비슷한 사용자에게 유사한 콘텐츠를 노출해주고, 관심사가 같지 않더라도 화제가 되는 영상을 불특정 다수에게 노출한다. 과거 큰 반향을 일으키지 못한 콘텐츠도 유튜브 알고리즘에 의해 다시금 화제가 될 수 있다는 얘기다.

배우 김영철과 김응수 또한 유튜브를 계기로 화제가 된 대표적인 인물이다. 김영철이 드라마 '야인시대'에서 외쳤던 "4딸라"나 김응수가 영화 '타짜'에서 했던 대사 "묻고 더블로 가" 등은 온라인상에서 화제가 돼 이들에게 제2의 전성기를 안겼다.

특히 지루한 텍스트나 긴 영상을 선호하지 않는 MZ세대들이 당시 앞장서 해당 콘텐츠를 재가공함으로써 이들의 인기는 더욱 높아졌다.

2017년 발매한 가수 비의 '깡'이 지난해 역주행하게 된 이유도 '밈' 문화와 연관 있다. '깡'은 발매 당시 대중에게 큰 사랑을 받지 못했으나, 지난해 한 여고생이 유튜브에 올린 '깡' 커버 영상이 인기를 끌면서 이른바 '깡 신드롬'을 불러왔다.

이에 젊은층을 중심으로 '1일1깡'(하루에 한 번씩 '깡' 뮤직비디오를 본다는 뜻) 신조어가 나온 것은 물론 안무를 따라 하는 '깡 챌린지' 등 다양한 패러디물이 나오기도 했다.

전문가는 '밈'이라는 새로운 콘텐츠 소비 방식이 생기면서 과거 콘텐츠의 영향력이 이전에 비해 강해졌다고 분석했다.

정덕현 대중문화평론가는 "유튜브의 영향력이 거세지면서 과거 영상이나 노래 등이 다시금 화제 되고 있다. 11년 전 나왔던 '무야호'라는 단어가 인기를 끌 수 있었던 원인도 '무도' 클립 영상이 유튜브에서 인기를 끌게 된 것과 연관 있다"라며 "과거에는 연예인들이 유행어를 만드는 식이었다. 그러나 현재 유행을 만드는 주체는 연예인이 아니고 일반 대중이다. 유튜브나 짤 등을 통해 대중들이 직접 만드는 것"이라고 분석했다.

이어 "유행의 중심이나 파급력을 확산시키는 주체가 연예인에서 대중으로 바뀌게 된 것이라고 볼 수 있다"며 "배우 김영철의 '4딸라'도 그 당시에는 화제가 안 됐는데 대중들이 이를 재미있게 생각해 유행어가 된 것"이라고 덧붙였다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr