브레스실버, 위버스샵 통해 '브레스 타이니탄 위버스 에디션' 공개

[아시아경제 유현석 기자] 프리미엄 마스크 브랜드 ‘브레스실버(BREATH SILVER)’가 글로벌 팬 커머스 플랫폼 위버스샵에 입점한다고 1일 밝혔다.

이번에 입점하는 ‘브레스 타이니탄 마스크’는 방탄소년단 캐릭터 ‘타이니탄’과 콜라보레이션 한 프리미엄 기능성 마스크다. 브레스실버는 입점을 기념하기 위해 ‘브레스 타이니탄 퀸텟(QUINTET)’ 3종과 ‘브레스 타이니탄 스퀘어(SQUARE)’ 2종, ‘브레스실버 데일리 마스크 스노우 화이트’ 1종으로 구성된 ‘브레스 타이니탄 위버스 에디션’을 선보인다.

브레스 타이니탄 퀸텟과 스퀘어 라인은 기존 정전기 방식의 마스크와는 차별화된 나노파이버 필터(BREAXELL)와 항균소재(SSNC)가 적용돼 초미세먼지보다 더 작은 입자까지 차단하는 것은 물론 각종 유해물질로부터 호흡기를 보호해준다. 또한 우수한 통기성으로 편안한 호흡이 가능하고 뛰어난 디자인으로 스타일리시한 패션 마스크로 활용할 수 있다.

브레스실버 관계자는 “세계 글로벌 팬들이 찾는 커머스 플랫폼 위버스샵에 방탄소년단 캐릭터 ‘타이니탄’과 함께한 브레스실버 마스크를 선보이게 돼 기쁘다”며 “이번 입점을 기념해 브레스 타이니탄 위버스 에디션을 출시하였으니 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr