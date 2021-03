마포구 염리공영주차장 '전기차 충전소' 설치

50kW 전기차 급속충전시설 5개 추가 설치, 차량 이용자 충전 편의 도모...4월 중 마포구청 1층 부설주차장에 4개 설치 계획, 친환경 도시구현 노력

[아시아경제 박종일 기자] 마포구(구청장 유동균)가 늘어나는 전기자동차의 충전 수요를 충족시키기 위해 염리공영주차장에 전기차 급속충전시설을 신규로 설치했다.

지난해 구는 ‘서울형 전기차 집중충전소 보급 공모 사업’에 선정돼 시비 2억원을 확보, 마포구 대표 공영주차장인 염리공영주차장(큰우물로 61) 내에 급속충전소를 마련해 아직은 부족한 지역 내 충전 인프라를 확충하려고 했다.

이에 최근 설치 공사를 마치고 3월30일부터 가동이 개시된 염리공영주자창의 급속충전소에는 50kW 급속충전기 5개가 갖춰져 한 번에 전기차 5대를 충전할 수 있게 됐다.

이번 염리공영주차장 내 신규 충전시설을 포함하면 구는 지역 내 12곳에 총 36개 충전시설을 보유하게 된다.

아울러 구는 이달 중 마포구청 1층 부설주차장에 4개 급속충전기를 추가 준공할 계획이라고 밝혔다.

구는 지난 2019년부터 마포구청 부설주차장과 지역 내 공영주차장을 중심으로 꾸준히 충전시설을 확충해 전기차 이용자 충전 편의를 개선하려고 했다.

뿐 아니라 2019년 구청장 관용차량을 수소차로 교체, 2020년 친환경 방식의 전기소형노면청소차 3대를 도입해 도로 청소작업에 투입하는 등 온실가스 및 미세먼지 저감을 위한 각종 친환경 정책을 펼쳐온 바 있다.

유동균 마포구청장은 “전기자동차 및 충전소 보급 확대 정책은 온실가스와 미세먼지의 배출을 저감시키는 대표적인 환경 친화 사업으로 이를 포함한 다양한 사업을 통해 친환경 도시구현에 앞장서겠다”고 말했다.

