"온라인 진출 꿈꾸는 소상공인 사랑방"…위메프 'W아카데미'

상품기획·컨설팅·교육 등 온라인 전문가 지원

제품 사진·영상 촬영에 필요한 각종 장비 보유

소상공인확인서 있으면 누구나 무료 이용 가능

소상공인 협력 강화…전용 라이브커머스 론칭

[아시아경제 김보경 기자] 서울 강남 도심에 소상공인들이 온라인 진출의 꿈을 키울 수 있는 '사랑방'이 생겼다. 온라인 상에 제품을 팔기 위해 필요한 촬영 장비와 스튜디오, 공유 오피스 등의 시설을 무료로 이용할 수 있다. e커머스 전문가들이 상품 기획, 일대일 컨설팅도 해준다. 중소벤처기업부와 위메프가 손을 잡고 지난달 문을 연 'W아카데미'가 그곳이다.

지난 2일 서울 역삼역 인근에 위치한 W아카데미를 방문했다. 지하 1층~지상 5층으로 이뤄진 239평(790㎡) 규모의 W아카데미는 스튜디오, 강의실, 공유 오피스 등을 두루 갖췄다. 소상공인의 온라인 진출을 원스톱으로 돕는 종합시설이라고 볼 수 있다. 신희운 위메프 상생협력팀장은 "W아카데미가 소상공인들이 자주 찾고 부담없이 편하게 이용할 수 있는 공간이 됐으면 좋겠다"며 "올해 목표는 1500개 업체를 W아카데미를 통해 홍보하고 대중에게 알리는 것"이라고 말했다.

층별 주요 시설을 보면, 지하 1층에는 100명까지 수용 가능한 대강당이 있다. 소상공인을 대상으로 교육 프로그램을 진행하고 컨설팅 지원을 해주는 곳이다. 온라인 판매가 익숙하지 않은 소상공인들에게 상품 기획부터 홍보 방식까지 다양한 지식과 노하우를 전수한다. 이 과정에서 온라인에 최적화된 새로운 상품이 탄생하기도 했다. 신 팀장은 "상품 설명과 사진, 가격, 구성에 따라 이용자의 소비 심리가 달라진다"며 "온라인 진출에 필요한 정보를 위메프 MD들이 일대일로 가이드해주고 있다"고 밝혔다.

1, 2층에는 제품 촬영과 라이브커머스 방송이 가능한 스튜디오·방송 장비들이 갖춰져 있다. 캠코더, DSLR 카메라, 노트북, 삼각대 등 촬영에 필요한 최신식 장비를 30여개씩 보유하고 있어 언제든지 대여 가능하다. 지난달 10일 쿠킹 스튜디오에서 열린 첫 라이브커머스에 권칠승 중기부 장관이 참여하기도 했다.

3층에는 라이브 방송을 내보내는 송출실을 비롯해 영상·사진 편집을 하는 편집실, 녹음실이 마련됐다. 4층 공유오피스에서 일반 사무 업무도 가능하다. PD 작가 스타일리스트 등 전문 인력이 상주해있어 필요할 때 도움을 받을 수 있다. 신 팀장은 "초반에 반신반의하며 방문한 한 소상공인은 최근엔 자신이 판매하는 제품을 양손 가득 가져와 이미지 촬영을 하고 갔다"며 "'온라인 판매에 감을 잡았다'고 하는 말을 듣고 뿌듯함을 느꼈다"고 전했다. 소상공인확인서만 있다면 온라인 사전 예약으로 누구든 W아카데미를 무료 이용할 수 있다. 위메프 입점업체가 아니어도 무관하다.

위메프는 W아카데미를 계기로 소상공인과의 협력을 더욱 강화한다. 소상공인 전용 라이브커머스를 론칭해 매주 월, 수요일마다 정규 방송을 하고, 위메프 홈페이지 내 '전통시장관'을 구축해 지역 대표 상품을 한 눈에 볼 수 있도록 할 계획이다. 2017년부터 전국의 전통시장과 맛집 거리를 발로 뛰며 상인들을 설득했기에 가능한 일이다. 신 팀장은 "당시 대형마트가 늘어나면서 전통시장이 위기에 놓였던 시기였다"며 "온라인으로 구입할 수 있는 지역 먹거리를 다양화하고 상인들도 돕는 선순환적인 일을 하고 싶었다"고 했다. 소상공인들이 뭉치면 대기업 못지 않은 경쟁력과 시너지를 갖출 수 있다는 믿음도 있었다. 그는 "최근 온라인·비대면 거래가 활성화되는 만큼 더 많은 소상공인들이 W아카데미를 통해 판로를 늘려나갔으면 좋겠다"고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr