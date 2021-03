영화 '걸', 단지 여성으로 살고 싶었던 사람의 이야기 [강주희의 영상프리즘]

트랜스젠더 여성 발레리나 이야기 담은 영화 '걸'



[아시아경제 강주희 기자] 벨기에 영화감독 루카스 돈트가 연출한 영화 '걸'은 트랜스젠더 여성이자 발레리나를 꿈꾸는 16살 라라의 이야기를 담은 영화입니다. 영화는 생물학적 남성으로 태어났지만 여성의 삶을 살기로 택한 라라가 발레리나의 꿈을 이루기 위해 애쓰는 과정, 그리고 트렌스젠더 여성으로서 겪게 되는 여러 혼란과 갈등을 그리고 있습니다.

영화는 라라가 발레 학교에 전학을 오는 모습에서부터 시작합니다. 남들보다 뒤늦게 발레를 시작한 라라는 이미 일찍이 발레를 시작해 몸을 단련한 다른 학생들과 간극을 좁히기 위해 노력을 거듭하고 있습니다. 물집이 잡혀 발가락 마디마디에 테이핑을 감고 토슈즈가 닳도록 연습을 반복하면서도 라라는 발레리나가 되고 싶다는 꿈을 이루기 위해 혹독한 훈련을 참아냅니다.

영화의 한편에선 라라가 물리적 성전환 수술을 받기에 앞서 필요한 호르몬 치료와 심리 상담 등을 받는 과정이 그려집니다. 라라의 가족들은 여성의 삶을 살기로 한 그녀의 선택을 지지해주고 라라가 안전하게 수술받을 수 있도록 적극적인 지원을 아끼지 않습니다.

라라는 이미 자신을 여성으로 정체화하며 살고 있지만 하루라도 빨리 자신의 몸 또한 여성의 모습이 되길 간절히 원합니다. 신체를 물리적으로 변형시키는 수술엔 극심한 통증은 물론 지속적인 호르몬 투여와 관리가 뒤따름에도 라라가 여성으로 살고자 하는 의지는 이 모든 것을 감내할 만큼 간절했습니다.

그러나 라라를 바라보는 주변의 시선은 너그럽지 않았습니다. 트랜스젠더를 적대시하고 차별하는 인식은 일상 곳곳에 퍼져있었고, 라라는 학교생활에서 친구들과 제대로 된 관계를 맺지 못합니다. 수업에선 여학생들에게 라라가 여자 탈의실을 이용하는 것이 불편한지 묻는 거수투표가 진행되고, 라라는 친구들과 모인 파티에서 자신들의 몸을 봤으니 너의 성기를 보여달라는, 모욕적인 폭력을 겪기도 합니다.

일상에서의 크고 작은 배제와 차별이 반복되면서 라라는 점점 우울과 불안증세를 느낍니다. 발끝을 세우고 온몸을 혹사해야 하는 발레 훈련은 고되고, 몸의 변화는 더디게 진행되면서 아직 여성의 몸이 아닌 자신의 신체에 대한 혐오감도 더욱 커지게 됩니다.

영화는 라라의 모습을 통해서 트랜스젠더를 비롯한 성소수자들이 학교와 친구, 가족 관계 등 다양한 상황에서 겪는 어려움을 묘사하면서 소수자가 겪는 차별과 편견, 사회적 배제의 문제를 꼬집고 있습니다.

한국에서도 성소수자 문제 등 젠더 이슈는 최근 우리 사회에서 논의되어야 할 화두로 남아있습니다. 최근 변희수 전 육군 하사, 김기홍 제주퀴어문화축제 공동조직위원장, 이은용 작가 등 성소수자 문제에 적극적으로 목소리 내온 트랜스젠더들이 연달아 스스로 목숨을 끊는 일이 발생했습니다.

변 전 하사는 지난해 1월 성전환 수술을 했다는 이유로 군으로부터 '심신장애 3급' 판정을 받고, 강제 전역 조치당했습니다. 그는 수술 이후로도 계속 군인으로 복무하길 희망했습니다. 전역 처분 취소를 위한 행정소송을 제기하면서는 "다시 싸울 것"이라며 포기하지 않겠단 의지를 강하게 밝히기도 했습니다. 그러나 변 전 하사는 결국 이달 예정된 첫 변론 기일을 앞두고 지난달 3일 스스로 목숨을 끊었습니다.

이에 대해 군은 '민간인 사망 소식에 따로 군의 입장을 낼 것은 없다'고 했고, 국방부는 '안타까운 사망' 정도의 입장만 밝혔습니다. 선거를 앞둔 정치권에선 '퀴어 축제'를 두고 논쟁이 벌어졌고, 주요 후보 중에는 '퀴어축제를 도심에서 해서는 안 된다', '거부할 권리도 존중받아야 한다'는 등 소수자에게 차별로 느껴질 수 있는 발언을 했습니다.

한 여당 최고위원은 야당 의원을 공격하는 과정에서 "남성을 여성으로, 여성을 남성으로 성별을 바꾸는 것보다 더 어려운 일"이라며 트랜스젠더들이 겪는 고통을 부적절한 비유로 사용하기도 했습니다. 이 모든 것은 자신의 권리를 찾고자 했던 사람들의 죽음 뒤에 우리 사회가 보여준 모습입니다.

영화 속에서 라라는 주변의 차별과 멸시에도 언제나 '괜찮다'고 말합니다. 수술을 앞둔 라라의 표정은 두려움보단 이제 진정한 자기 자신으로 살 수 있다는 설렘과 희망이 가득합니다. 라라에게 여성으로 살아가는 문제는 단순한 희망 사항이 아닌 인생 전체를 좌우할 만큼 중대한 결정인 것입니다. 그러나 차별과 혐오가 계속되면서 라라는 극심한 우울증을 겪게 되고 결국 자신의 신체 일부를 절단하는 행동까지 하게 됩니다.

이후 영화는 한 거리를 걷는 라라의 모습으로 끝을 맺습니다. 그녀를 둘러싼 상황이 전과 달라졌는지, 수술은 안전하게 마쳤는지 관객은 알 수 없습니다. 그렇지만 힘차게 걷는 라라의 마지막 모습에서 관객들은 그녀가 앞으로도 자신의 권리를 지키기 위한 싸움을 포기하지 않으리라는 사실을 알 수 있습니다.

트랜스젠더의 잇단 사망은 우리 사회에 충격을 줬고 분노와 규탄의 목소리는 지금까지도 이어지고 있습니다. 성소수자 단체는 소수자를 향한 사회적 배제와 차별이 이어져도 계속 퀴어로 살아가겠다며 고인의 뜻을 이어가겠다고 애도했습니다. '특혜'를 달라는 것이 아닌 누구나 차별받지 않는 사회, 누구나 행복을 추구할 수 있어야 한다는 인간의 기본권을 말하고 있는 것입니다.

'거부할 권리'를 주장하며 배제를 정당화하고 소수자의 존재 자체를 부정하는 차별과 혐오의 시선은 여전히 우리 사회가 해결해야 할 책임으로 남아있습니다.

