동대문구, 롯데百 청량리점 부설주차장 개방 약속 받아

구·롯데백·동대문시설관리공단, 31일 주차난 해소 위한 부설주차장 개방 협약 체결...롯데백 청량리점 주차면 30면 확보 24시간 거주자우선주차제 운영

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)는 주차난 해소를 위해 롯데백화점 청량리점(지점장 이주현) 및 동대문구시설관리공단(이사장 박희수)과 부설주차장 개방 협약식을 31일 체결했다.

이날 오후 유덕열 동대문구청장과 이주현 롯데백화점 청량리점 지점장, 박희수 동대문구시설관리공단 이사장은 지역 주민의 주차 편의 증진을 위해 롯데백화점 부설주차장 개방 협약을 체결했다.

협약 내용에 따르면 롯데백화점 청량리점 부설주차장 7층 주차면 30면을 거주자우선주차제로 운영, 동대문구시설관리공단이 개방 부설주차장 수탁 관리를 맡는다.

개방시간은 24시간이며, 이용요금은 월 5만~6만 원으로 거주자우선주차제 요금 수준과 동일하다.

유덕열 동대문구청장은 “주민 편의를 위해 부설주차장을 개방해 준 롯데백화점 청량리점에 감사드린다”며 “앞으로도 부설주차장 개방을 적극적으로 추진해 주차공유 문화를 확산하고 주차난 해소를 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

동대문구는 지난해까지 지역내 부설주차장 1090면을 확보해 개방, 제기동 마을재생 사업의 일환으로 고려대 부설주차장 30여 면 개방을 추진하는 등 주차난 해소를 위해 지속적인 노력을 기울이고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr