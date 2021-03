유엔 "北 단거리 미사일에도 핵탄두 탑재 가능"‥"가상화폐 해킹"

"北 핵·미사일 기술 고도화" 평가

北 주장과 일치

한반도부터 미 대륙까지 핵미사일 영향권

제재 대상 석유류 수입도 크게 증가

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 유엔 안전보장이사회(안보리) 산하 대북제재위원회가 북한이 꾸준하게 핵과 탄도미사일 기술을 고도화하고 있다고 평가했다. 북미간 비핵화 협상이 교착 상태인 중에도 북한이 핵과 미사일 개발을 통해 핵 위기가 더욱 고조됐다는 판단이다. 가상화폐 해킹을 통한 돈세탁 확산도 우려됐다. 제재로 인해 제한된 석유류 수입도 감시를 피해 지속적으로 이뤄진 것으로파악됐다.

31일(현지시간) 유엔 대북제재위원회가 공개한 전문가패널 보고서는 북한이 핵탄두 탑재가 가능한 새로운 중·단거리 탄도미사일과 잠수함발사탄도미사일(SLBM), 대륙간탄도미사일(ICBM) 체계를 선보였다고 밝혔다.

이는 장거리 탄도 미사일은 물론 단거리 탄도 미사일에도 핵탄두를 실어 한반도 주변은 물론 미국까지 핵공격에 나설 능력을 확보했다는 평가이다. 은밀하게 발사가 가능한 SLBM에 핵탄두가 탑재되면 미국 등에 대한 핵위협도 대폭 증가하게 된다.

북한도 앞서 핵무기 소형·경량화를 통해 전술 무기화했다고 주장한 바 있다. 북한은 지난 1월 노동당 8차 당대회에서 "작전임무의 목적과 타격 대상에 따라 각이한 수단으로 적용할 수 있는 전술핵무기들을 개발했다"고 발표했다.

북한은 미사일 개발과 핵탄두 소형화외에 미사일 연료를 액체에서 고체로 변경하며 신속한 발사를 추진하고 있어 역내 및 국제 안보에 큰 위협이 되고 있다.

보고서는 또 "북한이 핵분열성 물질을 생산했고, 핵시설을 유지했으며, 탄도미사일 인프라를 업그레이드했다"며 "이러한 개발 프로그램을 위한 원료와 기술을 계속 해외로부터 수입하려 했다"고 명시했다.

한 회원국은 북한이 영변 핵단지의 우라늄 농축시설을 여전히 가동 중이고, 실험용 경수로도 계속 짓고 있다고 보고했다. 원자로 가동 징후는 없지만 유지·보수는 계속되는 것으로 파악됐다. 강선 핵시설의 경우 우라늄 농축시설로 확정할 수는 없고 계속 모니터링 중이라고 언급됐다.

가상화폐거래소 해킹 후 돈세탁

보고서는 또 북한은 2019년부터 2020년 11월까지 3억1천640만달러(약 3575억원) 상당의 가상자산을 훔쳤다고 한 회원국이 보고했다고 적시했다.

북한은 훔친 가상화폐를 중국 소재 비상장 가상화폐 거래소들을 통해 실제 화폐로 바꾸는 돈세탁에 나선 것으로 조사됐다. 이러한 공격을 주도한 것은 유엔 제재 대상인 북한 정찰총국으로 지목됐다.

전문가패널은 한 회원국이 제공한 사진과 데이터 등을 토대로 북한이 연간 50만 배럴의 수입 한도를 크게 초과해 제재를 위반했다고 판단했다.

공해상에서 몰래 이뤄지는 '선박 대 선박' 환적 방식보다 대형 유조선이나 바지선으로 정유제품을 남포항 등 북한 영토까지 실어나르는 직접 운송이 지난해 많이 늘어난 것으로 나타났다.

전문가패널은 제재 대상 선박이 다른 선박으로 위장해 한국의 선박과 정유제품 환적을 시도했다는 정황을 입수했으나, 조사 결과 우리 선박과의 환적은 없었던 것으로 확인했다.

지난해 통일교육원 주최 전시회에 제재 대상인 만수대창작사 소속 작가의 작품이 전시됐다는 의혹에 대한 문의도 있었으나, 주최측은 만수대창작사 소속인지 확인되지 않았고 북한과 금전 거래가 없었던 것은 확실하다고 답했다.

대북제재위 전문가패널이 자체 조사·평가와 회원국의 보고 등을 토대로 작성한 이 보고서는 15개국으로 구성된 안보리 이사국들의 승인을 거쳤다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr