조기숙 "민주, 조국 수호하다 이지경…명분 있는 패배 준비해야"

"文정부 '묻지마 지지' 과잉 상태"

"극렬 지지자 훈계질 도 넘어"

[아시아경제 강주희 기자] 노무현 정부 시절 청와대 홍보수석을 지낸 조기숙 이화여대 국제대학원 교수가 오는 4·7 재·보궐 선거 관련 더불어민주당을 향해 "명분 있게 패해야 한다"고 쓴소리를 던졌다.

조 교수는 31일 자신의 페이스북에 '명분 있는 승리가 가장 좋지만 패하더라도 명분 있게 패해야 한다'는 노무현 전 대통령의 말을 인용, "이게 바로 노무현 정신"이라며 이같이 말했다.

조 교수는 "민주당 혹은 문재인 대통령 극렬 지지자들의 생각과 다른 사람에 대한 막말, 비난, 훈계질이 도가 넘었다"며 "참여정부 때는 대통령 지지가 영양실조 상태였지만, 지금 문재인 정부는 '묻지마 지지'의 영양과잉 상태"라고 지적했다. 이어 "이 때문에 청와대 참모들도 안이했고, 위기 요인이 산적한 데도 위기를 감지하지 못했다"고 했다.

그러면서 "문 대통령은 이제 압도적 다수당의 대통령으로서 사법부, 검찰의 수장을 임명하는 막강한 권력자가 되었다"며 "아직도 (문 대통령이) 왕따라고 생각해 언론과 검찰에 의해 할 일을 못 한다는 분노를 가졌다면 자신의 판단력을 돌아봐야 한다"고 주장했다.

조 교수는 이어 "LH(한국토지주택공사) 사건은 트리거(방아쇠)일 뿐, 오래 쌓인 분노가 폭발한 것"이라면서 "교육·부동산 정책 실패가 쌓여 땔감을 만들었고, 윤석열 (전) 검찰총장 사퇴가 기름을 부었다. LH 사태는 성냥일 뿐"이라고 분석했다.

또 "조국 (전 법무부 장관) 수호하다가 지금 사태가 벌어졌다"며 "우리 편의 부도덕에 눈 감다가 상대의 거짓말을 비난한다고 그게 중도층에 먹히겠나"라고 일갈했다.

아울러 "민주당이 할 수 있는 것은 명분 있는 패배를 준비하는 것이다. 그러다 보면 기적이 일어날지 누가 아나"라며 "왜 밀리는지 원인을 파악하고, 대안을 마련하고, 변화함으로써 1보 후퇴, 2보 전진이 가능하다"고 강조했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr