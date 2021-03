“한독상공회의소, ‘제7회 이노베이션 어워드’ 참가기업 모집”

-‘비즈니스’, ‘지속가능성’, ‘디지털’, ‘여성’ 등 총 4개 부문 구성… 한국 시장에서 ‘혁신’ 창출한 모든 기업 대상

한독상공회의소(이하 ‘한독상의’ / KGCCI)가 ‘제7회 KGCCI 이노베이션 어워드’(이하 ‘이노베이션 어워드’) 참가 신청을 받는다. 신청 기간은 오는 5월 31일(월)까지다.

‘제7회 이노베이션 어워드’는 한독상공회의소가 주관하며 산업통상자원부와 중소벤처기업부가 공식 후원한다. 지난 2015년 처음 시작된 이노베이션 어워드는 혁신적인 사업 아이디어와 전략으로 국내 시장에서 유의미한 가치를 창출한 기업들을 장려하는 동시에 한국과 독일 양국의 비즈니스 협력 및 교류를 증진하기 위한 목적에서 마련됐다.

이번 공모에 지원하고자 하는 기업은 5월 31일 자정까지 한독상의 이노베이션 어워드 공식 홈페이지를 통해 지원서를 접수해야 한다. 지원 대상은 국내에서 사업을 운영 중인 모든 기업이다. 한국 시장에서 직접적으로 혁신을 만들어낸 기업들뿐만 아니라 독일 시장에서의 혁신 창출로 한국에서도 유의미한 가치를 만들어낸 기업도 지원 대상이다.

지원 부문은 총 4개로, △비즈니스 혁신(신제품, 공정, 조직개발, 서비스, 사업모델) △지속가능성 혁신(친환경 기술, 인력개발) △디지털화 혁신(사업모델, 생산, 서비스, 공정 등을 변화시킨 디지털 기술) 및 혁신적인 여성 기업인 격려를 위해 신설된 △여성 기업가 혁신(여성 기업인 및 혁신가가 주도한 혁신) 등으로 구성됐다. 지원하는 기업은 희망하는 분야에 직접 지원하거나 추천을 통해 접수할 수 있다.

각 부문별 수상 기업 선정은 재계 및 학계에 종사하는 한국인과 독일인으로 구성된 심사위원단의 심사를 거쳐 이뤄진다. 심사는 △혁신 수준 △상용화 여부 및 가능성 △기업 이익 △사회적 편익 등 네 가지 기준을 토대로 진행된다.

수상자로 선정된 기업은 오는 9월 10일 예정된 시상식에서 수상하게 된다. 해당 시상식에는 양국의 다양한 정/재계 유력 인사들이 참여한다. 또한, 한독상의가 보유한 견고한 네트워크를 통한 홍보 활동 지원이 이뤄지며, 국내외 사업 확장을 위한 비즈니스 파트너 미팅 등 다양한 기회도 제공된다. 한독상의 비회원인 수상 기업에는 1년간 무료 회원권이 제공돼 회원사로서 여러 가지 혜택도 누릴 수 있다.

‘제7회 이노베이션 어워드’는 한독상의 회원 여부와 관계없이 어느 기업이든 무료로 지원할 수 있다. 행사 내용 및 지원 방법은 한독상의 이노베이션 어워드 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다

올해 40주년을 맞은 한독상공회의소는 1981년 설립 이래 대한민국과 독일연방공화국 간 경제교류 활성화 업무를 수행해 왔다. 주한 외국상공회의소 중 두 번째로 큰 규모를 자랑하며 회원사는 500여 곳에 달한다. 한독상의는 독일 경제 및 산업에 대한 대표성을 가지며, 한국과 독일에서 사업 기회를 모색하는 약국 기업의 중요 소통 창구이자 시장 진입 및 사업 확장을 위한 비즈니스 파트너로 자리매김하고 있다.

