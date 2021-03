주가 상승 예상되는 AI추천 유망주 총정리

AI투자비서 라씨로는 인공지능(AI)이 엄선한 종목에 대한 정보를 무료로 제공한다. 본 종목은 증권사들이 추천한 중대형주들 중 AI가 실적, 공시, 수급 등을 추가로 분석하여 선별한 종목으로, 투자유망주 선택에 도움이 된다.

→ AI가 엄선한 우량 종목 (오늘 업데이트 정보 확인하기▶)

→ AI투자유망주 전체보기▶

최근 AI가 엄선한 우량종목 중 하나인 SK는 (1)5년내 46조원 확보, (2)첨단소재/바이오/그린/디지털 등 4대 영역으로 사업포트폴리오 재편, (3)ESG 경영 강화. 이를통해 투자의 선순환과 주주가치 제고 가속화 기대. 연내 SK텔레콤 지배구조 개편 가능성 등이 주가 상승에 대한 기대감을 높이며 투자 포인트로 꼽히고 있다.

이와 관련한 보다 자세한 정보는 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수 있으며, AI라씨로 웹페이지에서도 동일 정보를 확인할 수 있다. 아울러 AI가 엄선한 우량종목에 대한 정보는 매일 아침 7시 50분에 업데이트가 된다.

→ AI가 엄선한 우량종목 l 실시간 알림받기▶

[투자자 관심 종목]

삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 7,770 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 7,380 2021.04.01 08:29 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성중공업, 외국인 102만 2525주 순매수… 주가 5.56%삼성중공업, 조선 테마 상승세에 5.28% ↑[종목속으로]K조선 부활에도 웃지못하는 삼성중공업 close , 모나미 모나미 005360 | 코스피 증권정보 현재가 5,230 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,050 2021.04.01 08:29 장시작전(20분지연) 관련기사 美 공장 재가동!! 삼성전자, 테슬라에 최초 납품한다!! 주가 훨훨!!코스피 상승 출발.. 금리 공포 이겨냈나모나미, 엔젤산업 테마 상승세에 9.82% ↑ close , 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 50,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 48,650 2021.04.01 08:29 장시작전(20분지연) 관련기사 한화솔루션, DNT 자체 조달 위해 1600억원 시설 투자 한화솔루션, 이시간 주가 +1.78%.... 최근 5일 개인 75만 4216주 순매도삼성-LG 협력 발표!! 경기회복 최대 수혜 株’ 지금 저점 매수하세요 close , 에이텍티앤 에이텍티앤 224110 | 코스닥 증권정보 현재가 37,550 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 28,900 2021.04.01 08:29 장시작전(20분지연) 관련기사 에이텍티앤, 커뮤니티 활발... 주가 29.93%.美 나스닥 직상장!! 국내 바이오 황제 株 나온다!! 주가 훨훨!!지지율 30% 돌파! “윤석열” 관련주도 신고가 돌파!! 안 잡으실 건가요? close , HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 29,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 28,100 2021.04.01 08:29 장시작전(20분지연) 관련기사 딱 오늘만 소개해드립니다 ‘역대급 급상승 종목’HMM, 검색 상위 랭킹... 주가 2.49%모두가 놀란, 업계 1위 '주식카톡방'의 무료 선언! close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.