뚝딱, 인테리어 불편 줄인 원스톱 서비스 패키지 인기

코로나19 이후 집에 있는 시간이 늘어나면서 인테리어 수요가 증가하고 있다. 그러나 인테리어 공사를 하는데 있어서 많은 노력과 시간, 비용 등 적지 않은 고민거리가 발생한다.

인테리어 공사를 잘하는 시공사를 찾고, 인테리어 디자인 및 자재를 결정하고 일정을 조정하는 등 챙겨야 할 것이 매우 많다.

거주 중에 인테리어 공사를 진행하면 보관이사가 가능한 이사업체 계약을 진행해야 하고, 인테리어 공사 기간 중 숙박할 곳을 찾아야 하고, 입주하기 전에 전문 청소업체와의 계약도 진행해야 한다.

이러한 소비자의 불편을 덜어주고자 몽땅뚝딱(이하‘뚝딱’)은 원스톱 인테리어 결합상품을 출시하였다. 이번 결합 상품은 이사, 숙박, 청소, 플렌테리어 전문 회사들과 ‘뚝딱’이 협업하여, 인테리어 관련 서비스를 한 번에 해결할 수 있는 원스톱으로 제공하는 서비스이다.

또한 ‘뚝딱’은 인테리어 업계 최초로 100만 원 이상의 모든 인테리어 공사에 12개월 무이자 할부를 지원하는 프로그램도 진행하고 있다. 그동안 일부 부분공사에 대한 무이자 할부는 많았지만, ‘뚝딱’은 금액 제한 없이 모든 공사에 무이자 할부를 지원한다. 인테리어는 부분 시공이라도 최소 100만 원 대에서 일반적으로 1,000만 원 이상인 경우가 많은데 이번에 인테리어 시공 비용의 제한 없이 신용카드 12개월 무이자 혜택을 적용해 상품 상담이 300건을 넘어서는 등 큰 호응을 얻고 있다.

‘뚝딱’ 마케팅 커뮤니케이션팀 최태현 선임은 “뚝딱은 앞으로도 인테리어 진행 시 소비자의 불편을 덜어 줄 수 있는 다양한 신규 서비스를 준비 중에 있다.”며 “다양한 인테리어 부분 시공, 가구, 소품 등도 ‘뚝딱’에서 구매할 수 있어 인테리어의 모든 것을 제공하고 있다.”고 밝혔다.

‘뚝딱’에서 제공하는 ‘인테리어 원스톱 결합상품’ 행사는 홈페이지 및 모바일 앱을 통해서 확인 가능하다.

