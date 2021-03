놓치면 후회할 AI가 엄선한 5가지 핵심 종목

근래 투자의 방향은 금융기관보다는 동학 개미로 일컫는 개인이 결정하고 있다. 이에 따라 개인의 기대와 니즈를 충족시키는 편리하고 혁신적인 금융 서비스가 인기를 모으고 있다.

개인 맞춤형 금융 서비스 하이핀도 이러한 맥락에서 출시된 서비스로, 투자에 익숙하지 않은 초보 투자자들도 쉽게 투자 정보를 활용할 수 있는 증권정보 서비스와 자산관리에 필요한 여러 상품들을 추천해 주고 있다.

그 가운데 투자정보 서비스는 실시간으로 투자 정보를 선별하여 핵심 정보를 제공할 뿐만 아니라 AI가 증권정보를 분석하여 매일매일 상승확률이 높은 종목을 추천하여 바쁜 초보투자자들에게 매우 유용한 서비스이다.

현재 서비스 출시 기념으로 모든 추천 종목을 무료로 이용할 수 있으며, 추천한 종목의 투자 성과도 투명하게 공개하고 있어 투자자들의 신뢰가 높아지고 있다.

하이소식에서는 방대한 데이터를 AI가 수집 분석하여 재가공한 정보를 실시간으로 확인할 수 있다. 시황, 시세 급변 종목, 모멘턴 특징주 등 다양한 정보를 통해 투자자들에게 유용한 투자 정보를 제공해 준다.

[오늘 투자자 관심 종목]

한일시멘트, 데브시스터즈 데브시스터즈 194480 | 코스닥 증권정보 현재가 115,000 전일대비 4,500 등락률 +4.07% 거래량 807,936 전일가 110,500 2021.03.31 15:30 장마감 관련기사 데브시스터즈, 주가 11만 3700원 (2.9%)… 게시판 '북적'데브시스터즈, 캐릭터상품 테마 상승세에 8.33% ↑데브시스터즈, 외국인 5000주 순매도… 주가 -9.33% close , 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 13,650 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,836,495 전일가 13,650 2021.03.31 15:30 장마감 관련기사 동국제강, 외국인 3만 4000주 순매도… 주가 3.69%동국제강, 철강 주요종목 테마 상승세에 2.4% ↑장세욱 부회장 "동국제강, 중강(中强)기업으로 거듭…100년 기업 기반 구축" close , YG PLUS YG PLUS 037270 | 코스피 증권정보 현재가 5,540 전일대비 20 등락률 -0.36% 거래량 470,484 전일가 5,560 2021.03.31 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일YG PLUS, 국제음반산업 협회의 국제 표준 음반 코드 매니저 선정YG PLUS, 지난해 영업익 61억원… 전년比 35.6%↑ close , 아이에이네트웍스 아이에이네트웍스 123010 | 코스닥 증권정보 현재가 2,230 전일대비 85 등락률 -3.67% 거래량 1,099,239 전일가 2,315 2021.03.31 15:30 장마감 관련기사 인프라웨어, 세원-아이에이네트웍스와 ‘폴라리스’ 그룹 출범… ESG 경영 강화[특징주] 아이에이네트웍스, SKT ‘갤럭시A 퀀텀2’ 내달 출시…QRNG 공급이력 부각아이에이네트웍스 "기술특례상장으로 4년 연속 영업손실이 관리종목 사유 안 돼” close

