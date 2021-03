오세훈 "봉사까지 특혜? 새빨간 거짓말…朴, 정책으로 승부 봐달라"

박영선 문제 제기에 "서글프다. 자질 미달의 거짓말"

吳 "마음가짐 바꿔 이후 토론 정책·비전으로 승부하자"

[아시아경제 이현주 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 30일 "아프리카 봉사를 하러 가는 것도 특혜라고 하면 새빨간 거짓말"이라며 "제대로 된 정책과 비전으로 승부를 봐달라"고 말했다.

이날 중앙선거방송토론위원회 주최로 열린 TV 토론에서 박영선 더불어민주당 서울시장 후보가 먼저, 오 후보가 했던 코이카(KOICA) 봉사가 특혜라며 청년 일자리를 빼앗았다고 지적했다.

이에 대해 오 후보는 "서글프다"며 "개발도상국에 봉사를 하러 떠났고, 영어 면접 시험과 건강 검진을 통과해야 갈 수 있다"고 말했다. 이어 "청년과 달리 중장기 자문단으로 은퇴 이후 본인의 직업적 노하우를 갖고 개발도상국을 도와주는 프로그램"이라며 "청년이 갈 자리를 빼앗았다 하는 건 자질 미달의 거짓말 하고 계시는 것"이라고 덧붙였다.

오 후보는 "기가 막혀서 말이 안 나온다"며 "어떻게 입만 열면 내곡동으로 가고 제가 봉사를 하러 떠났던 프로그램까지 들먹이면서 모함을 하느냐"고 반박했다.

그러면서 "제가 박영선 후보에 대해서 단 한 마디 부정적이거나 흑색선전에 가까운 말을 하느냐"면서 "도쿄 영선 얘기도 있고 청문회 때는 서울대 병원 황후 진료 얘기도 나왔지만 해명이 안 됐고 재벌기업으로부터 후원금 받은 것도 유야무야 된 채 장관 임명이 됐다"고 말했다. 오 후보는 "그런 사연들이 있었지만 제가 단 한 번도, 우리 당에서도 언급한 적 없다"며 "그런데 박영선 후보는 거의 질문 시간 절반 정도를 상대 후보 공격하는데 쓴다"고 지적했다.

오 후보는 "어제 이후에 오늘 토론회가 이어지지 않았다면 오해 받은 게 컸겠다"면서 "공직자 자세를 논하셨는데, 마음가짐을 바꿔달라. 이 시간 이후에 토론이 또 있을 텐데 그때 제대로 된 정책과 비전으로 승부를 봐달라"고 강조했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr