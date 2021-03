[아시아경제 박종일 기자] 서울시농수산식품공사(사장 김경호)는 산업재해로부터 안전한 가락시장을 만들기 위해 안전보건 전문기관인 대한산업안전협회와 30일 업무협약을 체결했다.

이날 두 기관은 유통인 자율안전보건관리 체계 구축을 위해 협력, 채소2동 건립에 따른 산업재해 예방 안전관리 기술을 지원하는 등 가락시장 산업재해 발생 ZERO화 목표 달성을 위해 상호 협력하고 기술 지원할 것을 협약했다.

임창수 공사 건설안전본부장은 “이번 업무협약을 통해 양 기관의 전문성을 살린 기술 지원과 업무협력으로 산업재해로부터 안전한 도매시장을 만들겠다”고 밝혔다.

