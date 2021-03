오세훈 "거짓말 프레임의 도사" vs 박영선 "거짓말 콤플렉스 생겼나"

吳 "더 이상 이런 행태 보이지 말라"

朴 "팩트 체크 자체가 거짓말"

[아시아경제 이현주 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 박영선 더불어민주당 후보가 '거짓말 프레임'을 씌우고 있다며 "더 이상 이런 행태는 보이지 말아 달라"고 경고했다.

오 후보는 30일 중앙선거방송토론위원회 주최로 열린 TV 토론 주도권 발언 시간에 "(박 후보가) 저를 거짓말쟁이, 거짓말 한다는 프레임 씌우기에 열중하셨다"며 이처럼 말했다.

오 후보는 전날 TV토론에서 박 후보와 논쟁을 벌였던 여러 이슈들에 대해 이날 토론에서 조목조목 반박했다. 오 후보는 "가리봉동 뉴타운 해제가 오세훈 탓이라며 원인을 저한테 돌리셨는데 (박원순 전 서울시장) 때 뉴타운 해지하고 도시재생 당한 것이고 박영선 후보 지역구 시절"이라며 "분양원가 공개 본인이 원조 맞냐며 어제 제가 거짓말하는 것처럼 몰아 부쳤는데 2007년 61개 항목 분양원가 공개했고 박원순 시장 때 12개로 축소됐다"고 말했다. 이어 "이렇게 팩트 체크를 해놓고 보니까 누가 거짓말 했는지 분명하게 드러난다"며 "이런 행태 더 이상 보여주시지 말았으면 한다"고 덧붙였다.

박 후보가 발언 시간을 얻지 않고 "팩트 체크에 대한 팩트가 틀리다. 팩트 체크 자체가 거짓말"이라며 중간에 끼어 들자 오 후보는 "제 시간을 존중해달라"고도 말했다. 또 "그만하시죠. 저는 신사적으로 시간을 참았다"라고도 했다.

오 후보는 "내곡동 땅 문제와 관련해서 그린벨트에 끼워져 있는데 왜 (시장에게) 보고 안 했나 하는데 거짓말로 몰아가는 것 정정당당하지 않다"면서 "노무현 정부 때 시작한 일이고 국민임대주택법이 보금자리주택법으로 바뀌면서 형식적인 서류가 오고 간 것 뿐인데 마치 제가 요구한 것 같이 말한다. 입증이 안 되니 초점을 다른 곳으로 옮겨 가는데 이 점에 대해서는 선거가 끝나더라도 책임을 묻겠다"고 말했다.

그러면서 "그렇게 거짓말 하시면 지켜 보시는 분들이 속으로 판단하고 계실 것"이라고 했다.

주도권 발언 후반부에 박 후보가 "거짓말 콤플렉스가 생긴 거 같다"고 일갈하자 오 후보는 "거짓말 프레임의 도사"라고 받아쳤다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr