미 국채금리·달러 강세..뉴욕증시 약세 출발

바이든 3조~4조달러 규모 인프라 투자 발표 예고 영향

아케고스 캐피탈 보유 주식 대량 매도 영향은 마무리 단계

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 1분기 결산을 하루 앞두고 미 국채 금리와 달러 가치가 또다시 치솟았다. 뉴욕증시 주요지수는 일제히 약세를 거래를 시작했다.

30일(현지시간) 미 10년물 국채금리는 장중 1.77%까지 상승했다. 10년물 국채 금리는 지난주 1.5%대까지 진입했었지만 이번 주 들어 연이틀 상승폭을 키우며 14개월 사이 최고치를 기록했다.

10년물 국채금리는 이후 1.75%대에 형성되고 있지만 추가 상승 가능성이 크다는 진단이 지배적이다.

국채금리 상승은 하루 전 조 바이든 대통령이 다음달 19일까지 미국인의 90%가 코로나19 백신 접종 대상이 될 것이라고 언급한 후 본격화 됐다. 하루 뒤 바이든 대통령이 발표할 예정인 3조~4조달러 규모의 인프라 투자 계획도 국채 금리 상승을 유도한 원인으로 꼽힌다.

미 국채금리가 급등하자 오전 10시10분 현재 뉴욕증시에서 다우존스30산업평균지수는 0.29%, S&P500지수는 0.47%, 나스닥 지수는 0.72% 하락 중이다.

아케고스 캐피탈 보유 지분에 대한 투자은행들의 대량 매도가 이어졌음에도 시장에 미치는 영향은 크지 않았다는 분석이다.

전날 노무라 증권, 크레디 스위스에 이어 이날은 일본 최대은행인 미쓰비시UFJ은행도 고객과의 문제로 3억달러 규모의 피해를 입었다고 밝혔다. 블룸버그 통신은 이 역시 아케고스 캐피탈로 인한 피해라고 보도했다.

쿠팡은 일본 진출 가능성 보도에 대해 일본 소프트뱅크 측이 부인했지만 전일 5% 상승에 이어 이날도 1%대 상승하고 있다.

금값은 미 국채 금리 상승 영향으로 1.5% 하락 중이다. 주요통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러지수는 93.3으로 치솟았다. 달러지수는 이날 0.38% 상승했다. 달러지수는 지난해 11월4일 이후 가장 높은 수준이다. 달러 가치는 금리 상승과 함께 상승 압력을 받고 있다. 일부에서는 일본 기업들의 회계 결산을 앞두고 달러 수요가 늘었다는 분석도 제기됐다.

달러 강세가 지속될지 여부는 미지수라는 평가도 있다. 제인 폴리 라보뱅크 환 투자 전략가는 "달러는 이번 주 후반 고용 지표가 발표되면 추가 상승할 여지가 있지만 인플레이션 우려가 커지고 있어 다시 약세로 돌아 설 가능성이 있다"고 예상했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr